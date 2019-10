Natalie Portman llamó “racista” a Netanyahu

La actriz Natalie Portman criticó abiertamente la reelección como primer ministro de Israel de Benjamín Netanyahu y lo llamó “racista” cuando concedía una entrevista, según informó el diario español El País.



“Sus comentarios racistas son horrendos”, manifestó Portman contrariada y defraudada con la reelección de Netnayahu.



La actriz, que es muy conocida por decir las cosas claras y directas, dio esta declaración cuando era entrevistada por la revista The Hollywood Report por motivo del estreno de su primer largometraje como directora A Tale of Love & Darkness, basado en la novela del mismo título de Amos Oz.



Portman, además, no dudó en criticar el tan preciado galardón de los premios Oscar, y los comparó con los “falsos ídolos” que menciona Abraham en el viejo testamento. “Y (el Oscar) es literalmente una estatuilla dorada. Es como adorar ídolos de oro”, reveló.



La actriz agregó que se siente nerviosa siendo una judía viviendo en Francia, lugar donde se mudó en 2014, dos meses antes de los ataques contra la revista Charlie Hebdo.



"Pero también me sentiría nerviosa si fuera un hombre negro en este país y me sentiría nerviosa si fuera musulmana en muchos lugares", añadió Portman en la entrevista.



Asimismo, la ganadora del Óscar anuncio su próximo trabajo cinematográfico donde encarnará a Jacqueline Kennedy, film que será dirigido por el director chileno Pablo Larrain.