Instan a ministros a hacerse prueba de VIH

Nelson Balderrama, presidente de la Red Nacional de Personas que Viven con VIH-sida (Redbol), instó al presidente Evo Morales y a todo su equipo de trabajo a hacerse una prueba rápida de ITS’s y VIH.



“Sería bueno que el ministro (de Salud) Juan Carlos Calvimontes, el presidente Evo Morales y todo su gabinete se hagan una prueba rápida y que tiren la primera piedra, a ver quién de ellos no tuvo una relación sexual de riesgo”, aseveró Balderrama.



El representante de esta entidad explicó la forma de cómo se propaga el VIH; a tiempo de criticar las declaraciones de la autoridad gubernamental y su carrera profesional.



“Las vías de transmisión del VIH solo son tres: sexual, madre-hijo y por transfusión de sangre. Esta enfermedad no se contagia, como asegura Calvimontes, sino que se transmite (…), parece que después de haber estudiado 27 años Medicina este señor no aprendió nada”, afirmó Balderrama.



Aclaró que los que más contraen el virus son heterosexuales, niños y madres transmitidas por sus esposos.



Por su parte, Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), también se manifestó al respecto y acotó que las declaraciones de Calvimontes vulneran varias leyes que protegen a poblaciones que viven con VIH.



Indicó que lo más preocupante es que el ministro, al revelar la enfermedad de Gualberto Cusi, luego haya señalado que investigará a ciudadanas o ciudadanos que posiblemente se relacionaron con el magistrado.



Entonces, “podríamos, como sociedad civil, ser investigados y al descubrirse ya seríamos sentenciados con una muerte civil y social, esto es muy grave”, aseveró Herrera.



Se llamó a un legislador del MAS?y a otro de UD y decidieron callar respecto a este tema