Aumenta la cantidad de familias pobres en Chile

El número de familias en asentamientos marginales en Chile aumentó en los últimos cinco años un 41,6 %, hasta alcanzar las 38.770, según informó hoy la organización Techo-Chile.



El informe presentado por la asociación reveló que desde 2011 hasta 2016 el número de familias creció en 11.392 y el total de campamentos ascendió de 657 a 660, donde viven cerca de 116.310 personas.



"Como país hemos vulnerado los derechos de miles de familias en Chile, olvidándonos de la situación en la que viven, no considerando desde el Estado el derecho a la vivienda como garantía para todas y todos", afirmó la directora social de Techo-Chile, Valentina Latorre.



"Creemos que somos un país desarrollado, pero más de 38.000 familias se ven obligadas a seguir viviendo en campamentos. Esa no es una realidad digna del desarrollo", concluyó Latorre.



Las regiones donde más han aumentado el número de familias son las norteñas Antofagasta, de 1.061 a 6.229 (487,1 %), Atacama, de 1.061 a 2.582 (130,9 %) y Tarapacá, de 1.156 a 2.362 (104,3 %), el número de familias en asentamientos en esta zona aumentó significativamente en un 226,2 %.



En cuanto al total de campamentos marginales en Chile, la región de Valparaíso encabeza la lista con 162, seguida por la región sureña del Biobío con 132 y la región metropolitana de Santiago con 81. Mientras, las zonas con menor número de asentamientos son el Maule y Aysén (sur), ambas con 4, y Arica y Parinacota (norte), con 7 campamentos.



Por otra parte, el 41,3 % de los poblados (16.038 familias), no son reconocidos por el Estado, lo que significa, según la organización, que "no son considerados como la población objetiva del programa de campamentos y por ende, no pueden responder ante llamados especiales destinados a este grupo, no tiene acompañamiento técnico y tampoco pueden ser beneficiarios de las políticas para campamentos".