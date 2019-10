Padres creen que 'Peppa Pig' enseña groserías

El juguete de la tierna y rosada cerdita "Peppa Pig" fue criticado por una familia de Londres, pues al apretar uno de los botones del tablero de sonido, se escuchaba la palabra "fuck you" (jodete).



“Yo estaba en la cocina cuando lo escuché diciendo fuck you. Me molesté, pensé que lo había aprendido en la guardería. Pero luego, cuando estaba con él me di cuenta de que fue la tableta de “Peppa Pig” que le estaba enseñando eso”, dijo el padre Garfield Black al portal swns.com.



Según el periódico colombiano Diario ADN, los padres enviaron su queja a la empresa "Inspiration Works", sin embargo no recibieron respuesta alguna.



"Ahora dice constantemente la palabra y le resulta divertido. Aunque le he dicho que decir eso está mal, él lo sigue repitiendo (…) Ahora puede decir "mamá, papá, por favor, gracias y "fuck you"", señaló el papá al medio británico Metro.



Hace 12 años la serie animada Peppa Pig fue creada por Neville Astley y Mark Baker, quienes la presentaron a través de Channel 5 de Gran Bretaña. Con su color rosa y sus toques tiernos, la caricatura se convirtió en uno de los personajes animados más famosos de la pantalla chica.