Liberan a las niñeras que maltrataban a los gemelos

El Ministerio Público decidió liberar a las dos niñeras, de 16 y 19 años, que maltrataban a los gemelos de la familia Pinaya, aduciendo que no se las encontró en "flagrancia" y cuestionó la contratación de una menor de edad para cuidar a otro menor. Ambas están citadas para declarar el próximo lunes.



Las hermanas Aline y Yanine M.N. cumplieron las ocho horas de arresto y luego fueron puestas en libertad, lo confirmó la fiscal Nancy Carrasco que lleva adelante las investigaciones al señalar en hasta ese momento la familia afectada no había presentado los informes médico forenses necesarios.



El Ministerio Público ha pedido los videos que captaron el momento en que las jóvenes agredían a los bebés y dijo que personal de esa instancia se ha trasladado hasta Monterio para verificar los datos de las acusadas. Además, la fiscal Carrasco observó que se haya contratado a una menor para que cuide a otro menor, lo cual no va con las leyes vigentes, por lo que este aspecto también será investigado.



Por su parte, la mamá de los bebés Virginia Soliz lamentó la liberación de las acusadas y dijo que los videos eran pruebas fehacientes del abuso contra sus hijos. También explicó que el informe forense señala un impedimento de 14 días para el bebé varón y de 8 días para la niña.



Según Soliz, ella decidió revisar las imágenes captadas por las cámaras de su casa a propósito de un robo que se registró en su hogar y fue ahí donde descubrió que las jóvenes maltrataban a sus hijos.