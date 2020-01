Carlos Saucedo se va de Guabirá

Le dieron vueltas y se cansó. El delantero Carlos Saucedo dejó Guabirá, ya que la dirigencia azucarera no se sentó a conversar sobre las posibles modificaciones en su contrato que era hasta diciembre. Tenía una cláusula de rescisión y el club le debía un sueldo, además de un premio. En las próximas horas puede cerrar con Blooming o con San José, en ambos ya jugó.

Saucedo aseguró que no aguantó la informalidad de los dirigentes azucareros por lo que este jueves no se presentó a entrenar. “La dirigencia me tuvo a vueltas. Ellos me dijeron que al final del torneo nos sentaríamos a conversar, pero nada”, dijo a DIEZ.bo el atacante cruceño. Su contrato quedó disuelto y puede ser habilitado en cualquier club para el Clausura 2017.

El goleador del Apertura 2017 –marcó 17- está a la espera de concretar la negociación con San José o con Blooming. En el equipo santo fue goleador de la Liga, de Sudamérica y tercero del mundo. La dirigencia lo espera por horas. Mientras que en la academia no logró mostrar su mejor fútbol, ya que se fracturó a poco de haber llegado. “Hay interés de San José y de Blooming, pero nada está cerrado”, explicó Saucedo.

La noche de este jueves se reunirá con el presidente del equipo santo, Wilson Martínez, para retornar al conjunto en el que fue ídolo. “Hoy tengo una reunión con el presidente de San José”, contó Saucedo. Además, aclaró que cuando aún tenía vínculo con Guabirá no quiso entablar conversaciones ni con la dirigencia santa ni con la de la academia cruceña.

Lo que le deja Guabirá

Saucedo expresó que está agradecido con la institución azucarera. “La verdad que estoy contento por todo lo que viví con Guabirá. Le doy gracias a la gente, a mis compañeros y a la dirigencia”, expresó el delantero. Saucedo agregó que le hubiera gustado extender su estadía en el rojo de Montero, pero que “no mostraron interés” para que se quede.

DIEZ.bo intentó comunicarse con los dirigentes azucareros, pero el primero evitó referirse al tema y el siguiente no contestó su teléfono.