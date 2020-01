Angelina Jolie dijo sobre Brad Pitt que siempre serán una familia

La actriz Angelina Jolie habló con la BBC World News sobre el estreno de su nueva película Primero mataron a mi padre, en Camboya y también acerca de su divorcio con Brad Pitt.

"Sabemos que no has dicho nada sobre esto (la separación de Pitt), ¿te gustaría decir algo?", preguntó la periodista de la BBC World News a Jolie. En el vídeo se puede ver que la actriz se le queda mirando fijamente, en silencio, durante varios segundos. Toma aire, balbucea, vuelve a callar unos segundos. "No quiero decir mucho sobre esto, excepto que ha sido un momento muy difícil, y... somos una familia, y siempre seremos una familia, pasaremos por este momento y esperemos ser una familia más fuerte por ello", confesó Jolie.

Luego la actriz de Sr. y Sra. Smith agregó: "Muchas personas se encuentran en esta situación. Mi entorno, mi familia... todos estamos pasando momentos difíciles. Estoy enfocada en mis hijos, nuestros hijos... y mi objetivo es encontrar este camino".

Para saber

Jolie y Pitt se separaron en septiembre de 2016 tras más de 12 años de relación. El sábado 18 de febrero se produjo la primera aparición oficial de Angelina junto a sus seis hijos en Camboya, donde ha estrenado la adaptación de la novela de la activista Loung Ung, una cinta sobre el genocidio del Jemer Rojo en Camboya, el país natal de su hijo mayor, Maddox Chivan Jolie-Pitt.