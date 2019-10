Evo: Habrá exploración pese a protesta indígena

El presidente Evo Morales aseguró este jueves que la exploración de hidrocarburos en las reservas naturales no se detendrá pese a la oposición de sectores indígenas. El mandatario realizó las declaratorias en un escenario que tiene enfrentado al Gobierno con la población guaraní de Takovo Mora, que demandan la derogación de los decretos que autorizan la exploración en áreas protegidas.



Los indígenas aseguran que la operación de la empresa subsidiaria YPFB Chaco en el campo El Dorado se realiza sin haberse hecho la consulta previa. Morales, por su parte, ratificó que los trabajos de la pretrolera se realizan en una zona privada y no en la TCO Takovo Mora.



Cuestionó las manifestaciones que promueve la dirigencia indígena y garantizó las consultas a indígenas cuando la exploración afecte territorios indígenas.



El martes, durante el violento desbloqueo policial de la carretera Santa Cruz-Yacuiba, que era parte de la protesta de indígenas contra las obras en El Dorado, 29 personas fueron arrestadas. Quedaron en libertad la noche del miércoles.



“Ahora vivimos del gas, de los hidrocarburos, y no prevenir la exploración ahora podríamos quedarnos sin gas en 2025, vamos a continuar en la exploración a pesar de la protesta de pequeños grupos”, advirtió Morales en una conferencia de prensa ofrecida esta mañana en Palacio de Gobierno.





Exploración afectará el 0,4% de las reservas



Bolivia cuenta con 22 áreas protegidas, en ellas hay una superficie de 17.207.358 hectáreas, en ese sentido Morales ratificó que la actividad exploratoria solo afectará el 0,4% de la superficie, es decir 3.913.360 hectáreas que corresponde a siete zonas declaradas reservadas.