Asumió el poder con pompas y rodeado de séquito familiar

Rodeado por su omnipresente clan familiar, Donald Trump ingresó a la Casa Blanca con los mismos eslogans de su campaña: "Primero Estados Unidos" y "Devolver a Estados Unidos su grandeza". Donald Trump escribe una de las más increíbles páginas de la historia de su país, la de la llegada a la presidencia de un hombre sin ninguna experiencia política previa, cuyas salidas xenófobas y sexistas causan escándalo, pero que provoca el entusiasmo de una parte de Estados Unidos.



De hecho, es muy difícil imaginar a dos hombres más diferentes: El primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, elegante de manera natural y brillante intelectualmente; y el millonario de curiosa cabellera rubia, corpulento, amante de las frases brutales y las palabras simples.

Trump es antes que nada un empresario que labró su éxito en el sector inmobiliario y convirtió su nombre en su principal activo: la marca Trump.



Es también una celebridad que frecuenta los círculos mundanos de Nueva York. Exdueño del concurso Miss Universo, debe su popularidad sobre todo al programa de telerrealidad "The Apprentice".

Es inmensamente rico, pero no hay certeza sobre el tamaño de su fortuna. La revista Forbes la ha calculado en 4.500 millones de dólares. Ahora tiene todo el poder de la potencia más grande del mundo.

En política, Trump actúa como un impulsivo y no trata de disimular un ego desmedido.

Pero es ante todo un instintivo que logró captar la rabia y la frustración de una parte de Estados Unidos, la de la clase obrera blanca que se siente desclasada, víctima de la globalización. Pero tiene poco en común con aquellos a los que pretende representar y defender ante el establishment al que critica hasta la saciedad. Antes de llegar a la Casa Blanca, vivía en un lujoso triplex en lo alto de la Torre Trump, en Manhattan, viajaba en avión privado y se permitió gastar 50 millones de dólares de su fortuna personal en la campaña electoral