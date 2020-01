España alerta a sus ciudadanos sobre inseguridad en Bolivia

La embajada de España en La Paz advierte a los españoles que viajan a Bolivia sobre el incremento de la inseguridad, en particular en Santa Cruz, y alerta de que existen deficiencias en los controles aeronáuticos, por lo que pide a sus ciudadanos tener prudencia con los vuelos chárter, a raíz del accidente de LaMia, que causó la muerte de 71 personas en Colombia.

La advertencia de la embajada española a sus ciudadanos fue considerada una “exageración” por la senadora oficialista Adriana Salvatierra, mientras que el opositor Tomás Monasterio (UD) aseguró que la recomendación se enmarca en la realidad que vive el país.



“Ese mensaje es totalmente negativo y está dirigido a estigmatizar a los países progresistas, como Bolivia”, adujo Salvatierra.

Advertencias

Entre las recomendaciones de las autoridades españolas, publicadas en la página web de la embajada, se menciona que si bien la inseguridad no llega a niveles de otros países de Latinoamérica, advierte que "la situación está empeorando con la aparición del secuestro exprés, realizado en ocasiones por falsos policías, o los atracos, en ocasiones mortales, a pasajeros de taxis”.



También señala que “los secuestros se producen especialmente en Santa Cruz”, aunque también alerta que existe inseguridad en La Paz y El Alto.

En criterio de Salvatierra, la recomendación de la embajada está fuera de lugar porque en Bolivia no se ha conocido ningún caso de violación de derechos humanos de ciudadanos españoles, como sí ocurren en España con los bolivianos.



Respecto a los viajes por avión, la embajada aconseja "prudencia en la elección de rutas y aerolíneas, en particular vuelos chárteres y no regulares". Asegura que el accidente de LaMia "puso de manifiesto determinadas deficiencias en los controles de la aeronáutica" y recomienda asegurarse de que en los hospedajes garanticen el suministro de agua potable”.



El diputado Monasterio responsabilizó al Gobierno por no atender el problema del agua en La Paz y por no aplicar políticas efectivas para reducir los índices de delincuencia en el país.



Las recomendaciones de España contradicen al material que publicó a inicios de este año el sitio especializado en turismo The Rough Guide to 2017, que ubica a Bolivia como uno de los 10 destinos más interesantes del mundo. El sitio destaca el ‘surrealista’ salar de Uyuni y la ‘asombrosa’ biodiversidad de la Amazonia boliviana. Sugiere escalar las montañas cubiertas de nieve y presenciar el show de las cholitas luchadoras de El Alto