Unasur ve que el papa no se mete en tema marítimo

El secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y expresidente de Colombia, Ernesto Samper, afirmó que el papa Francisco "no se mete" en la demanda marítima que Bolivia sostiene contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Son unas invocaciones de carácter general, el papa no se mete. El papa lo que hace son invitaciones y hay que tomarlas así", señaló el representante cuando La Tercera le consultó sobre las palabras del Pontífice que no ve injusta la aspiración nacional.



El dignatario, que dictará una charla en la Academia Diplomática de Chile, evitó referirse al momento que atraviesan las relaciones entre ambos países, después de varias menciones de sus autoridades sobre el diferendo.



"Chile es un buen vecino y ha tenido una buena relación de vecindad. Está en una esquina pero lo vemos en una muy buena disposición de amistad (...) Sobre el tema de las diferencias entre hermanos yo no opino", explicó Samper.



En la víspera el Secretario de Unasur se reunió con el Canciller, Heraldo Muñoz y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. "Esos son temas que no se abordan en estos escenarios a menos de que las dos partes o las partes que están en los temas lo soliciten", dijo sobre esas reuniones.



"No es la primera vez que se presentan entre dos países de la región y seguramente tampoco será la última vez. Lo importante no es que haya diferencias sino que esas diferencias se solucionen por vías democráticas y pacíficas que es lo que esperamos sucede en este y otros casos.



Aclaró también que "Unasur no ha tomado posición a favor ni en contra (de la causa marítima). Dijo que están "a favor de las salidas pacíficas, democráticas y concertadas".