La protesta se debilita; el apoyo a prohibición crece

Por segundo día consecutivo los dueños de minibuses causaron perjuicio a la ciudadanía al circular en horas pico con sus vehículos, esta vez por el segundo anillo, aunque se nota el debilitamiento de la medida por la división de criterios de los dirigentes. Asimismo, esta actitud originó la condena de distintos sectores de la sociedad, a la vez que los especialistas han propuesto una salida técnica apoyando el reordenamiento del transporte urbano, que desde el lunes inició la comuna en la zona del Chiriguano.



Los transportistas no difundieron su estrategia por temor a ser reprimidos por la fuerza pública, pero, desde las 6:00, se apostaron en la avenida Santos Dumont y en el Cristo, ambos sobre el segundo anillo, desde donde partieron en lentas caravanas que dieron la vuelta varias veces por dicha vía para luego bloquear momentáneamente la ruta al norte, donde se desconcentraron al iniciar la tarde.



Por su parte, el transporte público sindicalizado que presta servicio en microbuses inició una masiva marcha desde el Parque Urbano central hasta la plaza 24 de Septiembre apoyando la medida de la comuna de hacer respetar la ordenanza 008/93 que prohíbe la circulación de minibuses llevando pasajeros por el municipio de Santa Cruz de la Sierra.



Explicación técnica

El Consejo Consultivo Técnico Departamental (CCTD), compuesto por el Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros filial Santa Cruz, la Cámara de la Construcción, Ibnorca y las universidades Gabriel René Moreno y Privada de Santa Cruz, mediante un pronunciamiento público, se puso a disposición de ambas partes proponiendo soluciones mediante un plan metropolitano de transporte.



Reuniones

Tal como sucedió el miércoles por la tarde con la Federación Departamental del Transporte Libre al mando de Fernando González, quien fue desconocido por los bloqueadores, ayer la alcaldesa Desirée Bravo, junto con el director de Tráfico y Transporte, Carlos Moreira, se reunió con dos concejales electos y a la vez dirigentes transportistas de La Guardia y Warnes, a los que les reiteró que el plan de reordenamiento de los minibuses no retrocede, pues no ingresarán dentro del segundo anillo. Las nuevas autoridades pidieron un cuarto intermedio para consultar a los dueños de minibuses de sus municipios y luego sentarse a debatir. Dijeron representar unas 1.000 unidades y desconocieron a los ‘minis’ que protagonizan los bloqueos.



Su asesor legal, el exfiscal de Distrito Jaime Soliz, que estuvo en la reunión, dijo que se buscará el diálogo con la comuna, para lo cual se debe dar un compás de espera y les pidió a los concejales que acepten la prohibición.



Sin embargo, los otros transportistas adelantaron que seguirán en la lucha y han anunciado que retomarán las medidas el lunes. “No descartamos un paro indefinido departamental desde el martes, porque hemos recibido el respaldo de los camioneros”, dijo el dirigente Fidel Fernández.



Asimismo, ante los bloqueos iniciados el jueves, los ciudadanos comenzaron a organizarse mediante las redes sociales dejando denuncias en el Comando de la Policía y en el Ministerio Público, a la espera de que dichas autoridades hagan respetar el libre tránsito por las vías urbanas para evitar enfrentamiento con los manifestantes, pues hay otras voces que hablan de ir a romper parabrisas de los minibuses