Sánchez: “No vamos a permitir un cobro doble por venta de GLP”

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, se frota las manos cuando explica las múltiples posibilidades que tiene el país para ser un exportador importante de gas natural, GLP, electricidad y urea. Frunce el ceño cuando se refiere a los líquidos y reconoce que la dependencia del diésel extranjero todavía es un dolor para la billetera del Estado.

Terminó el Congreso del Gas y Petróleo ¿Su balance?

El congreso ha sido un éxito, por muchas razones. Una de ellas es por la presencia de especialistas que aportaron su conocimiento

¿Y en cuanto a los documentos firmados?

Considero que fue lo más importante. Pues se concretaron inversiones, asociaciones, negocios y nuevos mercados. En cuanto a las inversiones, YPF argentina destinará $us 1.200 millones en el área de Charagua (Santa Cruz), un potencial de 2,7 TCF. También tenemos dos acuerdos a cargo de nuestra filial Chaco que estará a cargo de Itacaray y Aguaragüe Centro, estos prospectos tienen 4,2 TCF de posibles recursos y precisarán una inversión de más de $us 1.600 millones.

Hay un interés de Refinor (Argentina) de comprar gas natural por un volumen de 3 millones de metros cúbicos día y un interés de compra de 240.000 toneladas de GLP por año. Son buenas noticias y, lo más importante, son nuevos ingresos para el país.

Hay buenas perspectivas para el gas natural y el GLP, por eso mismo los departamentos productores de hidrocarburos buscan el mecanismo para tener un ingreso extra por la exportación de GLP ¿cuál es su criterio?

La ley es clara y es que en el punto de transferencia y custodia les pagamos las regalías tanto de volumen como de calidad, con eso ya cumplimos. Luego nosotros podemos hacer varias transformaciones y aprovechar el valor agregado. Es lo mismo que un productor de leche, una vez que me vendió el litro a Bs 2 me quiera cobrar otra vez porque esa materia prima la transforme en yogur o queso. No vamos a permitir un cobro doble de regalía por el GLP.

¿Cómo se está en la producción de líquidos?

En nuestras refinerías hicimos fuertes inversiones en los últimos años. Hoy, a pesar de que creció el parque automotor, somos cuasi autosuficientes en gasolina y aún tenemos problemas con el diésel.

¿Y qué se está haciendo al respecto?

Estamos trabajando en los programas de reconversión para que los vehículos que usan gasolina pasen a demandar gas natural vehicular (GNV). También tenemos un plan piloto para la reconversión de diésel a GNV. La idea es bajar el subsidio, especialmente del diésel.