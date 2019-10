Bin Laden quería evitar guerra entre musulmanes

Escondido en una enorme casa en Abbottabad, Pakistán, Osama bin Laden pidió a sus seguidores en la red Al Qaeda que se concentren en atacar a Estados Unidos y evitar ser arrastrados a una lucha interna entre musulmanes.



Documentos desclasificados el miércoles arrojan luz sobre el estado de ánimo del fundador de Al Qaeda, sus debates sobre táctica, la ansiedad ante el espionaje occidental y su obsesión con la imagen pública de su grupo.



"El foco debe ser matar y luchar contra los estadounidenses y sus representantes", escribió bin Laden en uno de los documentos ahora revelados.



El documento fue hallado en 2011



Esta carta es una de las páginas encontradas por integrantes de un comando estadounidense el 2 de mayo de 2011, cuando invadieron el escondite de bin Laden en Abbottabad y lo ultimaron a balazos.



Agencias estadounidenses de inteligencia desclasificaron este miércoles más de 100 de esos documentos obtenidos en el archivo de bin Laden, después de que legisladores ordenaron su divulgación y críticos acusaron a la CIA de esconder material.



AFP obtuvo acceso exclusivo a los documentos antes de su divulgación.



Obama ordenó desclasificar el documento



Jeff Anchukaitis, vocero de la oficina del director nacional de Inteligencia Nacional, dijo que la divulgación de "una buena parte de los documentos obtenidos en el operativo" era cumplir con la determinación del presidente Barack Obama de "más transparencia".



Pero también obedece a la ley que obliga a las agencias de inteligencia a revisar todo el material sobre bin Laden para su posible divulgación, añadió.



Los documentos a que AFP tuvo acceso son las traducciones al inglés realizadas por la CIA, aunque no ha habido condiciones de verificar de forma independiente la procedencia del material ni la calidad de la traducción.



La divulgación de este material se realiza poco después de que el premiado periodista estadounidense Seymour Hersh afirmó en un artículo que la narrativa oficial de Washington sobre la búsqueda y muerte de bin Laden en el operativo comando está plagada de mentiras.



Revelaciones de los documentos



?"Una de las especialidades que necesitamos y que no podemos descuidar es la ciencia de la administración", señala en uno de los textos, en el que pide fomentar un programa de capacitación profesional.



"Los jóvenes voluntarios deben tener profundas convicciones religiosas, pero también saber de ciencia, ingeniería y administración", según el documento. Deben ser entrenados varios meses antes de ser enviados a realizar ataques en Occidente, pedía Bin Laden.



"La persona debe ser pía y paciente", insiste en otra nota, que ensalza la discreción de los yihadistas que llevaron a cabo el atentado en la embajada estadounidense de Nairobi en 1998.



"Cualquier persona que muestre aburrimiento, no termine las tareas asignadas o se moleste fácilmente, tiene que ser retirada del trabajo externo. En Kenia los hermanos se mantuvieron dentro de la casa por nueve meses", señala.



Bin Laden decía que no necesitaba conocer los detalles del "trabajo externo", como eran llamados los ataques contra objetivos occidentales fuera del campo de batalla, por razones de seguridad, pero que en casos de retraso se vería obligado a intervenir.



En otro documento que los analistas de la CIA creen que fue escrito por bin Laden u otro líder de Al Qaeda, el grupo advierte que a veces los voluntarios eran desplegados demasiado pronto.



Cita el ejemplo de una persona que solo pudo permanecer dos meses porque necesitaba regresar a Occidente.



"Le dimos un curso académico de explosivos y se regresó antes de que su residencia expirara, y no hemos vuelto a escuchar de él".

