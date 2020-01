Milton invita a conocer la esencia de Bolivia

La honestidad es una virtud que Milton Cortez pone en práctica de forma constante. El riesgo también forma parte de su esencia. En 2013 se animó a publicar un álbum íntegramente en inglés (Love coma) y, aunque sabía que esa decisión podía restarle seguidores, lo hizo porque era un gusto que quería quitarse. El artista boliviano aparece este año en Paquita la del Barrio, serie mexicana inspirada en la cantante, conocida como La Reina del Pueblo. Para Milton, hacer el papel de Gerardo, el ‘rata de dos patas’, representó un reto interesante como actor y también significó tomar el riesgo de interpretar un personaje con tan mala fama e ir en contra de sus prejuicios. Ahora, con la misma convicción con la que encaró sus anteriores proyectos, propone su nueva producción discográfica titulada Esencial, que tiene el propósito de darle a la música boliviana una proyección internacional.

DIVERSIDAD

Olvídate de mí, Sin ti, Niña camba, Amor vuelve y Ayúdame son algunas de las 12 piezas de este disco, que contó con la producción de Rilver Herbas y con el trabajo en mezcla y grabación de Eduardo Imbelloni.

Temas de César Espada, Gonzalo Hermosa, Nilo Soruco y Alberto Villalpando comparten crédito con Herbas, Imbelloni y el mismo Cortez para convertirse en un homenaje a Bolivia y a la esencia que nutre la diversidad de su cultura y de su extensa geografía. Todo esto con la idea de hacer universal un mensaje con acento nacional. De ahí que la placa incluya una saya que se transforma en vallenato o un huaiño que termina sonando como cumbia.

Cortez cuidó el detalle de la proyección de la música boliviana hasta en los títulos de cada una de las piezas. “Tenemos hermosos taquiraris, cuecas, huaiños y chobenas, pero la idea es proponer un lenguaje que el mundo entienda, manteniendo la esencia de lo nuestro, de este sucumbé de expresiones nacionales”, afirma el artista.

EXPERIENCIA

Cortez, cuya principal referencia para el público boliviano sigue siendo ese baladista y actor de series televisivas de fines de los 80, desarrolla una carrera sostenida desde hace 20 años en México. Aunque su labor como músico y actor no siempre van de la mano, él procura que dialoguen sin sobresaltos. Hasta el momento son 12 telenovelas, 12 películas y 17 discos los que lleva en su haber.

“Mi intención nunca fue que se me considerara un artista reconocido, sino que se reconociera que mi trabajo puede ser tomado en cuenta como un producto de calidad. Afortunadamente en México me va muy bien, a pesar de que es un mercado que se mueve mucho, que exige al artista permanentemente. Pero si Dios me puso ahí fue para probarme que yo podía hacerlo y creo que lo he logrado”, agrega Milton.