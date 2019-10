Presidente da su número de teléfono a un huérfano

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, anotó su número de celular en un pedazo de papel y se lo entregó al niño mayor del centro de acogida "Niño de Praga" en el departamento de Potosí, donde cumple varias actividades.



"Te voy a dar mi teléfono, cuando haya algún problema, me vas a llamar, vicepresidente me falta eso me vas a decir, no vas a dudar. Yo quiero que nadie los maltrate, que nadie los discrimine", señaló la autoridad durante la entrega.



La autoridad sostuvo que "el presidente Evo (Morales), yo y Claudia (Fernández, su esposa) no nos vamos a olvidar de ustedes", e instó a los menores huérfanos a no dejar la lectura y jamás rendirse en la vida.



"Yo voy a venir, con la policía o el ejército para protegerlos a ustedes. Sean valientes, a las niñas, cuídense", exclamó García Linera ante la atenta mirada de los menores, a quienes aplaudió cuando bailaron música tradicional.



No es la primera vez que una de las máximas autoridades ofrece su número de teléfono para que lo llamen, lo hizo el presidente Evo Morales cuando tomó juramento a los gobernadores electos en el país, rompiendo el protocolo y dando su teléfono en plena transmisión.