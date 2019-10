Fluye exportación de soya al mercado internacional

El intercambio comercial de grano de soya producido en Santa Cruz empieza a fluir a mercados del exterior. Según el titular de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Reinaldo Díaz, en los últimos 10 días, cultivadores de este grano despacharon al puerto de Rosario más de 50.000 toneladas de soya grano, del cupo de 100.000 que autorizó el Gobierno para exportar.



A decir de Díaz, esta operación alivia en algo la deprimida economía de los productores de economía, dado que en los últimos días repuntó el precio de la soya en el contexto internacional. La tonelada superó los $us 370. En el mercado nacional, por igual peso, pagan $us 260.



De la coyuntura económica sectorial, Díaz dijo que sigue complicada porque los precios pagados por los industriales apenas alcanzó para cubrir los costos de producción. Dio cuenta que hay productores que tienen comprometido su patrimonio porque no han podido solventar sus deudas con la banca y proveedores de maquinaria e insumos agrícolas. En ese marco, piden liberación plena de la exportación soya.



Avance de cosecha



El último reporte del sector soyero da cuenta que, al presente, se cosechó un 90% de las 990.000 hectáreas sembradas en todo el departamento. Al cabo del proceso de recolección de grano el sector soyero estima una producción de 2,1 millones de toneladas de soya.



En torno a los efectos climáticos, desde Anapo se informó de que la sequía afectó cerca de 200.000 hectáreas de cultivos que se concentran en Pailón, Cuatro Cañadas y San Julián.