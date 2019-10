Humala planta cara a la oposición con su nuevo primer ministro

El presidente de Perú, Ollanta Humala, ha optado por plantar cara a la oposición con la designación como primer ministro de Pedro Cateriano, caracterizado por su línea dura con los fujimoristas y los apristas aunque ahora deberá bajar el tono para conseguir el respaldo del Parlamento.



Después de que el Congreso censurara el pasado lunes a Ana Jara por un escándalo de espionaje por parte de los servicios de inteligencia, Humala se ha decantado por colocar al frente del gabinete de ministros a una figura de peso político y crítico de los expresidentes Alberto Fujimori y Alan García, para encarar la recta final de su mandato.



Con esta designación, Humala ha dejado claro que no está dispuesto a someterse a los dictados de la oposición que apostaba por una figura de consenso para encabezar su séptimo gabinete.



El desafío ahora para el Gobierno pasa por conseguir el respaldo del Parlamento, donde el oficialismo no tiene mayoría, al nuevo gabinete encabezado por Cateriano, amigo del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.



Voto de confianza



De acuerdo a la Constitución peruana, Cateriano tiene un plazo de hasta 30 días para presentarse ante el Congreso y pedir el voto de confianza, que se obtiene con la mayoría simple.



Si Cateriano no obtiene la confianza del Congreso, y tras la censura al anterior gabinete, la Constitución faculta al presidente a disolver el legislativo y a convocar nuevas elecciones parlamentarias en un plazo máximo de cuatro meses.



El escenario de la votación en el Parlamento se prevé difícil para el Gobierno ya que tras la desbandada en las filas oficialistas, el fujimorismo se ha convertido con 35 legisladores en la agrupación con más representantes en el Congreso de 130 miembros.



El año pasado, la oposición ya puso contra las cuerdas al Gobierno en dos ocasiones al resistirse a dar su apoyo tanto a Ana Jara como a su antecesor René Cornejo.



En sus primeras declaraciones, el flamante primer ministro reconoció que asume el cargo en unas "circunstancias difíciles" tras la censura a Jara, la primera contra un jefe de gabinete desde 1963, lo que ha supuesto un duro varapalo para Humala.



Cateriano ha admitido que va a tener que cambiar su estilo y apostar por el diálogo.



Oposición critica



Pero de momento, la oposición ha considerado que Humala ha optado por una "carta de confrontación" con la designación de Cateriano.

El legislador fujimorista Héctor Becerril consideró "muy lamentable la decisión" del presidente Humala y dijo que "eso significará un mayor enfrentamiento político, mayor inestabilidad política, mayor inestabilidad en la economía del país".



No obstante, ni los fujimoristas ni los apristas se han pronunciado todavía sobre si otorgarán o no el voto de confianza a Cateriano y han afirmado que esperaran a conocer las primeras acciones del gabinete para tomar una decisión.



El expresidente Alan García fijó así la posición de su partido en Twitter: "Serena y atenta es la posición del aprismo ante el nuevo gabinete. La situación del país y las necesidades del pueblo así lo exigen".



Tensión política



Perú vive un ambiente de tensión política desde que surgieran a inicios de año las primeras denuncias de espionaje y seguimiento a opositores del Gobierno, una práctica que no es nueva en el país y de la que también se ha acusado a anteriores gobiernos.



Tras estas denuncias periodísticas que destaparon el seguimiento a políticos e incluso a funcionarios del actual gobierno, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) se encuentra suspendida en sus funciones desde el 1 de marzo pasado por orden del presidente Humala, quien ordenó someterla durante 180 días a una reestructuración.



En la cartera de Defensa, Cateriano fue sustituido por el viceministro Jakke Valakivi, mientras que el viceministro de Justicia, Gustavo Adrianzén asumió la de ese ramo.



El presidente Humala también sorprendió ayer con el cambio en la cartera de Exteriores que asumió Ana María Liliana Sánchez, en un momento de tensión con Chile por un presunto espionaje a Perú.