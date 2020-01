Incumplen el bono de Bs 15.000 a los beneméritos

Tres beneméritos de la Guerra del Chaco, que aún viven en el departamento de Tarija, esperan que la Gobernación les pague un bono de Bs 15 mil en reconocimiento a su esfuerzo y sacrificio por defender la soberanía nacional y la riqueza hidrocarburífera en la contienda bélica con el Paraguay, entre 1932 y 1935.



Ese monto está sustentado en la Ley Departamental 118 aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) en 2014.



Lidio Claros, representante de la Asociación de Hijos y Nietos de Beneméritos de la Guerra del Chaco, afirmó que la normativa fue sancionada para pagar ese bono a 9 excombatientes y no se llegó a cancelar, pese a ser promulgada por el exgobernador Lino Condori.

“Hicimos el reclamo en su momento, pero no hubo una respuesta”, dijo Claros, al lamentar que se incumpla con lo que establece esa ley.



La secretaria permanente de la Federación Departamental de Excombatientes de la Guerra del Chaco (Fedexchaco), Gladys Choque, ratificó el incumplimiento por parte de la Gobernación, cuyas autoridades deben valorar el sacrificio de los beneméritos, al celebrarse mañana otro aniversario del cese de hostilidades con el Paraguay.



Choque indicó que en el país vecino se destaca a los excombatientes con un bono anual que equivale a Bs 16.000.



La normativa en su artículo 4 señala que “el pago de este beneficio correspondiente a la gestión 2014 deberá realizarse inmediatamente después de la presente ley. A partir de la gestión 2015 se cancelará durante el primer trimestre de cada año”.



Actualmente sobreviven los beneméritos Eusebio Muñoz Aparicio (99 años), Julio Gareca (99 años) y Benigno Garrado (105 años) que no está registrado en la Fedexchaco, pero es un excombatiente de la Guerra del Chaco.



Gareca y Garrado residen en Villa Montes y Aparicio vive en la comunidad de San Agustín, de la provincia Cercado.



En 2014, cuando sancionaron la Ley, se iba a beneficiar a 9 excombatientes que estaban vivos, pero dos años después solo quedaron tres que esperan el cumplimiento de este reconocimiento departamental denominado “Froilán Tejerina”.