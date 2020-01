John Fogerty rinde tributo a Juan Gabriel

Durante la mayor parte de su carrera, Juan Gabriel se negó a cantar una canción que él no hubiera escrito. Este año fue la primera vez que aceptó, para un disco tributo a Creedence Clearwater Revival llamado Quiero Creedence en la cual hizo un cover a "Have You Ever Seen The Rain", llamado "Gracias al sol".



El domingo, horas después de que el cantautor mexicano falleciera, el vocalista de Creedence Clearwater Revival, lamentó su muerte en Facebook.



"Mi corazón tiene un pesar y está muy triste porque Juan Gabriel falleció hoy", escribió en inglés John Fogerty en Facebook. "Juan es una leyenda en el mundo de la música latina y alguien a quien yo verdaderamente admiro".



En su comunicado también dijo que amaba la versión de "Have You Ever Seen The Rain" que Juan Gabriel había hecho, y que habían estado en pláticas de grabarla juntos.



"Estaba muy emocionado de empezar una nueva amistad con este increíblemente talentoso hombre. Que Dios te bendiga, Juan", concluyó Fogerty.