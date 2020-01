Bolívar y Wilster, ensayan sus 'armas'

Los equipos de Bolívar y Wilstermann jugarán este domingo un cotejo amistoso en el estadio Hernando Siles (16:00). Pese a ser un partido de preparación, ambos elencos colocarán a sus mejores jugadores.

Tanto los académicos como los aviadores se alistan para jugar sus respectivos partidos internacional. Bolívar ganó por 1-0 a Liga de Quito y Wilstermann también cumplió en casa al ganar por el mismo resultado al conjunto del Atlético Mineiro.

Los bolivaristas jugarán el 2 de agosto el partido de vuelta y Wilstermann lo hará el 9, "Sabemos que es un partido amistoso, pero nosotros estamos preparando a nuestros jugadores. Tendremos la posibilidad de ver a los refuerzos en acción y así alistarnos para jugar en Ecuador", manifestó Beñat San José Gil director técnico de Bolívar.

La academia pondrá a Matías Dituro en la portería; Edemir Rodríguez, Ronald Raldes, Mauricio Prieto y Jorge Enrique Flores en la defensa; Leonel Morales, Pedro Azogue, Leandro Maygua y Gastón Sirino en el medio campo, Juan Carlos Arce y Juan Eduardo Fierro.

Wilstermann entre tanto, formará con Raúl Olivares en el arco; Omar Morales, Alejandro Meleán, Alex Da Silva, Edward Zenteno y Juan Pablo Aponte en la defensa; Marcelo Bergese, Fernando Saucedo y Cristian Machado en el medio campo; Serginho y Gilbert Ávarez estarán en el ataque.

"Wilstermann efectivamente tiene deudas con los jugadores que se fueron y con Baldivieso, que era nuestro técnico, pero el club tiene formas de arreglar el tema y lo estamos haciendo. No es por nosotros que no está comenzando el campeonato, sino por otros equipos, pero creo que no debería pasar esto, no deberían esperar el inicio del campeonato para buscar una solución al tema, porque todos somos los perjudicados", finalizó el presidente aviador Grover Vargas.