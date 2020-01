Estas son las 15 opciones de fiesta para la noche de San Juan

Las fogatas, si bien están prohibidas para esta noche, y algunas tradiciones como el sucumbé y los choripanes siguen siendo el toque principal en las fiestas que se realizan por San Juan en Santa Cruz.

Y justamente porque a muchos aún les falta definir dónde pasarán la noche más fría del año (esta parece que será nuevamente la excepción en la ciudad de los anillos) es que te armamos una lista de los 15 lugares que tienen preparado el buri y que durará hasta que las velas no ardan.

Los precios son variados, hay desde boliches en los que no pagás la entrada, hasta combos que ofrecen algunos hoteles fuera de la ciudad y que incluyen hasta camping.



En cuanto a los géneros, la carta es amplia, pero no falta el rock boliviano, además de las orquestas de música tropical bailable.



Y SI YA DECIDISTE...

No te olvidés que esta fecha trae consigo muchas tradiciones. Se dice que en San Juan uno debe deshacerse de las cosas viejas para así dar paso a lo nuevo, y aunque ya sabemos que están prohibidas las fogatas, no está de más deshacerte de los malos recuerdos, aunque sea mentalmente en el lugar en el que te encontrés celebrando.



Si tu opción es quedarte en casa con la familia o reunir a tus amigos, no te olvidés de preparar algunas salsas para acompañar tus choripanes, además de invitar el infaltable sucumbé o vino caliente, que en la siguiente página te enseñamos cómo preparar para que te salga cien puntos.

Animate a ser parte de esta tradición, ya sea saliendo a bolichear o armando un churrasco, porque San Juan sino ¡se va a enojar!

Dónde me instalo

1-Meraki

No será la noche más fría, pero sí divertida

Una selección de canciones pop, techno/dance, disco, rock, funk y hip hop, a cargo de Pato Peters, al mejor estilo de las desaparecidas fiestas Chan!

Dir.: calle Ballivián # 159. Entrada gratis para las mujeres y Bs 30 para los hombres.

2-Jumechi

Las mejores bandas en una sola noche

La música estará genial con tres delirantes bandas amigas de la casa: Fiesta Cuetillo, Doble A y Los Salmones. Arrancan temprano con el tradicional sucumbé y la parrilla. Habrá promociones de cervezas importadas.

Dir.: av. Viedma # 634.

3-Black Mount

Que el rock se apodere de la pista

En San Juan, la mejor música se disfruta y baila junto a Nial Gandarilla y Tóxico 4 en vivo. Además, DJ Demon estará mezclando los grandes éxitos para que no parés de divertirte.

Dir.: calle Platanillos, entre 2.° anillo y Cañada Strongest. Entrada Bs 30. Reservas: 784-86027 y 708-59670.

4-Pueblito

Para compartir entre amigos

Con el tradicional sucumbé disfrutá de una noche con música de Jowell, David &

Alejandro, además de las mejores mezclas de los DJ

Andrés, Ale y Christian.

Dir.: calle Bolívar, entre Aroma y Murillo. Reservas e informes al 691-80621.

5-Duda Pop

Como siempre, cero cover y mucha onda

El sucumbé será el rey de la noche y, como ellos aseguran, un cóctel no se hace, se prepara, por lo que tendrás arte en tu vaso.

Dir.: calle Florida # 228, entre España y 21 de Mayo. Reservas: 776-00655.

6-Hadouken Bar

Una velada ardiente y con malvaviscos

Sube la temperatura de esta jornada invernal con variedad de tragos que estarán oferta. Se premiará a las mesas más divertidas, además de que podrás cantar en los karaokes

privados.

Dir.: calle Cochabamba #345, entre Warnes y Republiquetas.

7-Pallet

¡Sucumbé gratis para todos!

Te invitan a su fiesta de San Juan en el mejor ambiente y con excelente música para no quedarse sentado.

Dir.: calle Republiquetas # 81, entre René Moreno y Chuquisaca. Reservas: 700-40040



8-Long Play

Ya comenzaron con una previa

La fogata artificial ya está lista para combatir el frío que se asienta en la ciudad de los anillos. Sucumbé y panchitos para todos.

Dir.: 3.er anillo interno, diagonal al zoo. Reservas al 760-04437.

9-Panorama

Moonrock feat Matamba en concierto

Reggae rock es el género que identifica a este artista que se presentará al iniciar el fin de semana.

Dir.: calle Ingavi, esq. Velasco. Entrada Bs 80. Reservas: 609-86777.

10-Ex Búfalo Park

Llegó la tan esperada San Juan Bonfire

Majelo, Mister T, Flow, Plan B y Bajo Xero amenizarán la gran fiesta.

Dir.: 4.° anillo, al lado del Ventura Mall. Inf.: 755-94442.

11-Super Kjaras

El reventón musical en Monteverde

Prometen rumba para la gélida velada, que estará amenizada por la orquesta Guachambé y Rebelión.

Dir.: Radial 17 1/2, 5.° anillo. Ingreso libre.

12-Terramía

Todo listo para la Electronic Fest

Gran buri en dos ambientes con cuatro DJ. Cuatro modalidades: hospedaje, camping, solo fiesta y fiesta con transporte.

Dir.: Carretera al norte, km 38, entre Warnes y Montero. Informes al 790-66647.

13-Camino Real

Como en el campo, pero en la ciudad

El hotel te ofrece una excelente opción para pasar una noche llena de diversión. Disfruta de bebidas calientes, una variedad de comidas y música en vivo.

Dir.: Av. San Martín y 4.to Anillo. Ingreso Bs 110, por persona.

14-Club de Tenis

Esperan a más de 300 invitados

Música, carruseles, toro mecánico y juegos infantiles, son los componentes ideales para asistir a este encuentro en familia. Una espectacular fogata ecológica, suculentos choripanes y el infaltable sucumbé harán romper la dieta a los socios.

Dir.: calle Bibosi, Villa San Luis. Inf.: 353-8080.

15-Río Mar

La buena comida está asegurada

House Entertainment te invita a calentar el viernes en un ambiente acogedor, con deliciosos platos y la amenización de los DJ TMP y Javi. La entrada incluye un plato, una cerveza Paceña y toda la diversión que los sistemas de sonido y luces pueden brindarte en un amplio espacio para bailar y disfrutar.

Dir.: Urubó, pasando el cruce del Biocentro Güembé. Entrada Bs 70. Inf.: 708-36368.