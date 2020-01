Hija de Illanes agradece el apoyo y clama justicia

A una semana del crimen del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, a manos de los mineros cooperativistas, su hija Daniela Illanes San Martín agradeció el apoyo de la población y pidió no olvidarse del clamor por justicia.



Así lo expresó en un mensaje que subió en su cuenta de Facebook. "El dolor que llevaré en mi corazón y en mi alma por el resto de mi vida no lo deseo a nadie, ni siquiera a quienes lastimaron a mi papá, solo les ruego, les suplico que en el futuro que nos toca afrontar como bolivianos no olviden lo que hoy todos nos ayudaron a clamar; justicia!!!", dice el mensaje publicado el jueves.



Illanes fue victimado a golpes por los mineros cooperativistas el 26 de agosto en la zona de Panduro, uno de los puntos de bloqueos del sector que pedía una serie de demandas, entre ellas la no sindicalización de las cooperativas.



La noche de ese viernes, el ministro de Gobierno Carlos Romero dio a conocer, en conferencia de prensa, la muerte de Illanes calificada por el Gobierno como un "asesinato".



Días después, el comunicador social Carlos Valverde difundió un video a través de las redes sociales en el que se ve a Illanes rogando ayuda para evitar que los mineros acaben con su vida. El caso se investiga.



Varios de los dirigentes cooperativistas están detenidos y algunos ya tienen imputación por el crimen del viceministro.

,