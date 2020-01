Un corazón grande ante la tragedia

Las entradas se agotaron en tan solo seis minutos. Todos quieren presenciar el concierto benéfico que Ariana Grande dará este domingo 4 en honor a las víctimas del atentado que sucedió luego de un show que la artista dio en el Manchester Arena, el 22 de mayo, en el que murieron más de una veintena de fans y resultaron heridas más de 60 personas, entre ellas había muchos niños.

El espectáculo, denominado One Love Manchester, que se realizará en el estadio Old Trafford, destinará la recaudación de los boletos al fondo de emergencia de la Cruz Roja de Manchester para apoyar a las víctimas del atentado cometido por un terrorista suicida.



Las personas que habían asistido al anterior concierto han podido optar por una entrada gratis, pero el resto ha pagado algo más de $us 55. Se espera que se consigan más de $us 2,5 millones.



Buena compañia

La cantante estadounidense de 23 años compartirá escenario con The Black Eyed Peas, Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That y Niall Horan, de One Direction.

Tras algunos días de silencio, Grande afirmó en Twitter que regresará a la “increíblemente valiente ciudad de Manchester”.

Se sabe que por motivos de seguridad se ha pedido a aquellos que tienen pensado asistir al espectáculo que no lleven mochilas, a fin de evitar retrasos para entrar al concierto, que se celebrará en el antiguo campo de cricket con capacidad para albergar a 50.000 personas.

Los ojos del mundo estarán puestos sobre este gran homenaje musical.