Villena ve indefensión con cierre de oficina del Alto Comisionado

El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, ve que el cierre y la salida en diciembre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos generará indefensión y que lejos de lo que dice el Gobierno de que ésta ya cumplió su función y no es necesaria, la situación de los DDHH en el país es crítica.

En Ginebra el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, lamentó el martes el cierre a finales de este año de la oficina en Bolivia, dirigida por Dennis Racicot en La Paz. Como respuesta, el Gobierno, a través de la ministra de Comunicación, Gísela López, resaltó el trabajo que realizó cuando Bolivia no tenía normativas en defensa de los DDHH, pero, puntualizó que ahora ya las tiene y puede continuar sola.

Villena tiene una visión distinta. “Lo que ha dicho el Comisionado en Ginebra confirma la preocupación que expresamos con anterioridad. Bolivia se desmarcó del concepto de la doctrina universal de los DDHH, que pasando por la oficina del Alto Comisionado en el país cumple una labor fundamental, guste o no guste a un partido que coyunturalmente está en el poder”.

La situación de los DDHH en el país atraviesa, según Villena, por un estado crítico. “Y es cuando más importante es la presencia del Alto Comisionado, con la búsqueda de información respecto a instituciones que estando al frente de los DDHH en Bolivia hacían un informe a esa instancia para buscar un balance del estado de situación, a eso se llama el Examen Periódico Universal (EPU) que se hace cada tres años y mide el grado de cumplimiento que tiene el Estado signatario de convenios internacionales en la materia y lo insta a cumplir tratados”.

En Bolivia, los últimos casos que fueron observados por el EPU, fueron la disminución de la edad de los niños para fines laborales. “Ahora tenemos una normativa que posibilita que a partir de los 10 años podrían trabajar bajo la tuición de alguno de sus progenitores o un pariente cercano”, explicó Villena.

En otro aspecto, “la reducción de la edad para fines de investigación penal de los jóvenes. Ahora es desde los 17 años, antes era 18 con el argumento de que en el país se estarían incrementando las hordas delictivas. Eso está totalmente fuera de la realidad, porque apenas el 8% de la población juvenil son materia de indagación. Sin el Alto Comisionado, sin duda Bolivia queda en estado de indefensión”.

La ministra Gísela López, en un encuentro con medios, destacó que el Alto Comisionado llegó a Bolivia en un momento crucial, “cuando comenzaba esta revolución, el 2006 y 2007, en medio de una coyuntura muy compleja en cuanto a violaciones de derechos humanos, un contexto muy duro en cuanto de racismo también, y llevó adelante una tarea sustancial. Particularmente me ha tocado trabajar mucho en temas relacionados con el racismo antes que tengamos la ley, ha cumplido una tarea muy importante en coyunturas de polarización política y racial con violaciones de DDHH”.

Pero, cuando se le consultó si es que consideraba que su función ya no era necesaria porque el tema ya no es apremiante, dijo efectivamente que ya no lo es: “En esas circunstancias, habiendo vacíos en cuanto a normativas, en cuanto a políticas de Estado relacionadas a DDHH, en cuanto a políticas relacionadas a la pluriculturalidad, a la plurinacionalidad es que fue sustancial su aporte y como Estado lo valoramos. Considero que en este momento tenemos un Estado fuerte, un Estado sólido, con una CPE que protege, ampara todo lo que tiene que ver con DDHH, derechos ciudadanos, derechos colectivos e individuales, tenemos una normativa que antes no existía cuando llegó. Este Estado sólido y fuerte que puede continuar el trabajo con el aporte que inicialmente hizo el Alto Comisionado”.

Esa línea discursiva era manejada por el Gobierno desde hace tiempo. La embajadora ante la ONU en Ginebra, Nardi Suxo, declaró el mes pasado que “Bolivia es un referente en los derechos humanos porque estos están constitucionalizados principalmente para el sector de campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en áreas rurales”.

Ra'ad al Hussein, lamentó el cierre nada menos que en su discurso de inauguración de la 35 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realiza en Ginebra, pero sentenció que "a pesar de ello, continuaremos haciendo el seguimiento de la situación de los derechos humanos en Bolivia en la medida de lo posible.

A principios de mayo, a través de un comunicado, la Cancillería confirmó que en diciembre concluye la labor de la Oficina del Alto Comisionado en el país. Desde entonces, Dennis Racicot no se refirió al tema. Este medio lo buscó ayer y en su oficina dijeron que se encontraba con baja médica.

Sin embargo la semana pasada, en una declaración que dio a una radio Santa Cruz, afiliada a la red Erbol en ese departamento, aseveró que para las Naciones Unidas, una preocupación grave relacionada a los derechos humanos en Bolivia es la administración de justicia.

“Realmente hay que reconocer que la situación ha ido empeorándose año tras año y que estamos en una situación en este momento de fracaso en alguna reforma implementada”, comentó.