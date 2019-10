Organización devuelve al Fondo Indígena 850.000 bolivianos no ejecutados

857.062 bolivianos fueron devueltos este miércoles al Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) por William Castillo, representante legal del proyecto de dotación de abono orgánico para las comunidades "Central Linares", del municipio de Bermejo, en el departamento de Tarija.



El dinero fue regresado en el marco de una investigación del manejo de los recursos económicos de esa institución.



"Esta devolución es por el tema que nosotros, como una organización social, y los beneficiarios, que son las comunidades, no hemos podido ejecutar y, mediante una notificación, estamos haciendo la devolución de este proyecto que asciende a 857.062 bolivianos", explicó a los periodistas.



Precisó que ese proyecto planificó un presupuesto de 960.353 bolivianos, de los cuales, le entregaron en octubre de 2014 un primer desembolso de 857.062 bolivianos, monto que fue devuelto el miércoles.



"Este desembolso nos lo hicieron a mediados de octubre del 2014 y aclarar que la comisión de ejecución ha mandado su carta de renuncia, lo que nos ha imposibilitado ejecutar este proyecto, entonces por eso estamos devolviendo", puntualizó.



Precisó que el proyecto pretendía beneficiar a 50 familias de 9 comunidades: dos en Tarija y 7 en Bermejo.



Castillo aclaró que con ese monto desembolsado por el Fondo Indígena se debían adquirir 50 toneladas de abono orgánico, para aumentar la producción en esas comunidades.



Siete proyectos devolvieron dinero



Según fuentes extraoficiales, hasta la fecha se devolvieron fondos de siete proyectos que no fueron ejecutados, montos que fueron depositados en una cuenta del Banco Central de Bolivia.



La intervención al Fondioc comenzó a fines de febrero tras una denuncia de la Contraloría General del Estado (CGE) sobre un daño económico de, al menos, 71 millones de bolivianos por proyectos no ejecutados.



La intervención no sólo revisa los 153 casos denunciados ante el Ministerio Público, sino al menos 1.100 proyectos, en especial, los desembolsos de los últimos años.