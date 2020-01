'El Señor Barriga' niega padecer Alzheimer

Edgar Vivar, famoso por interpretar al 'Señor Barriga' y 'Ñoño' en la serie 'El Chavo del 8', rechazó los rumores que fueron publicados en varios medios respecto a su salud y aseguró que se encuentra en perfectas condiciones y trabajando.

El martes, la revista mexicana TV y Novelas, adelantó que Vivar revelaría en una entrevista que padecía de Alzheimer. Medios de Latinoamérica replicaron la noticia viralizándola, dada la popularidad del personaje.

"No es de extrañar que otra vez sea mi persona objeto de noticias de este tipo, ya que en el pasado reciente se han difundido 'perlas' informativas describiendo con lujo de detalle mi muerte en más de una ocasión. Ahora mi supuesto alzhéimer terminal sirve para nuevamente elevar el interés malsano de quien lo publica con la ineludible preocupación de mis seres queridos que son todos ustedes. No hay motivo de alarma. Hay Edgar Vivar para rato, mientras Dios disponga. De lo demás no me acuerdo", dijo Vivar en un mensaje publicado en Facebook.

Por ÚNICA Y DEFINITIVA OCASIÓN, a través de este medio manifiesto ustedes que lo publicado referente a mi salud... https://t.co/WEyabE9F7E — Edgar Vivar (@varedg) 5 de abril de 2017

Además, se publicó un video en Instagram donde ratifica que se encuentra bien de salud y que se encuentra preparando un show que se presentará en Brasil en las siguientes semanas.