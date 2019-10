ONU: Se puede acabar con la discriminación a la mujer hasta el 2030

La ONU considera que es posible acabar con la discriminación contra la mujer de aquí a 2030 si se toman las medidas apropiadas en el marco de la nueva agenda global de desarrollo.



Ese fue el mensaje optimista que marcó este lunes la apertura de la 60 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la primera que se celebra desde la aprobación el pasado año de las metas que sustituyen a los Objetivos del Milenio.



"Esta sesión supone el inicio de la cuenta atrás para 2030 y el futuro que queremos, en el que no se deja a nadie atrás. Un futuro en el que hay una verdadera igualdad de género", dijo en su discurso La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcukal.



Para la responsable de esta agencia de la ONU, el mundo tiene en sus manos con la nueva agenda de desarrollo "una oportunidad única en la vida para acabar con la pobreza y transformar las relaciones de género de forma irreversible para la siguiente generación".



Según el presidente de la Asamblea General de la ONU, Mogens Lykketoft, por lo pronto la llamada Agenda 2030 ya ha conseguido "un cambio de la narrativa alrededor de la importancia de la igualdad de género y qué provoca la desigualdad".



Para lograr esa transformación, ONU Mujeres reclama acciones "decididas" y "transformadoras", que permitan acelerar de forma importante los progresos logrados en las últimas décadas.



Como ejemplo, Mlambo-Ngcuka dijo que al ritmo actual llevaría 50 años alcanzar la paridad en la participación política y 118 años lograr una verdadera igualdad en la remuneración entre mujeres y hombres.

"Para romper estas trayectorias y conseguir un planeta 50-50 en 2030 harán falta pasos dramáticos", defendió.



Entre otras, la inyección de dinero debe dirigirse a áreas como el desarrollo rural y la agricultura, la salud y la educación pública, los servicios de planificación familiar, agua y saneamiento y los programas para acabar con la violencia contra las mujeres.



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, insistió por su parte en la necesidad de mejorar la representación de las mujeres en los puestos de decisión a todos los niveles. En ese sentido, criticó la existencia de países que no tienen a ninguna mujer en sus parlamentos o en sus gobiernos y urgió a terminar con esa situación.



"No voy a señalar hoy los nombres de los países, pero les urjo: ellos saben quienes son. Voy a estar comprobando hasta el último día de mi mandato como secretario general. Voy a seguir presionando hasta que el mundo no tenga ningún parlamento o gobierno sin mujeres", dijo Ban.



Según un informe publicado en 2015 por la Unión Interparlamentaria (UIP), Micronesia, Catar, Tonga y Vanuatu son los países que no tienen a ninguna mujer en sus parlamentos. A ellos se añade ahora Haití, según una actualización con fecha de febrero de 2016 que ofrece esa organización en su página web.



Mientras, Bosnia, Brunei, Hungría, Pakistán, Arabia Saudí, Eslovaquia, Tonga y Vanuatu no disponían de mujeres en sus gobiernos, según la misma fuente.



La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se celebrará en la sede de las Naciones Unidas durante los próximos díez días.

A la apertura asistieron representantes de países de todo el mundo, incluidos 94 ministros, una vicepresidenta y una viceprimera ministra.