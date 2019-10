A ‘Doña Florinda’ se le fue el alma con ‘Chespirito’

Con una picaresca actitud, la actriz Florinda Meza, viuda del comediante Roberto Gómez Bolaños, anunció el viernes en la ciudad de Panamá que promoverá el legado teatral que dejó el artista mexicano.



Meza dijo a periodistas, en una conferencia de prensa, que trabajó en una obra con su fallecido esposo en 1982, llamada "Queen Mother" (La Reina Madre), una idea que la actriz adaptó a una comedia musical que piensa llevar a Broadway por segunda vez.



""Robert" fue mi mentor y puedo hacer una adaptación fiel sin traicionar al autor primogénito", advirtió. Mencionó que ha tenido contacto con personas de la escena teatral anglosajona que quieren mostrar la obra.



"Ahora el mejor productor de Broadway, Ken Davenport, quiere hacerla y debo buscar patrocinadores porque cuesta mucho invertir en ese circuito teatral", consideró.



Informó que anteriormente la pieza fue presentada en las tablas neoyorquinas, el 31 de julio y 1 de agosto de 2014, meses antes de la muerte del comediante, quien no pudo asistir por problemas de salud.



Pero además de "Queen mother", Meza piensa impulsar otras obras de Gómez Bolaños, "pero solo las que él me dejó, porque la mayoría de la producción literaria fue heredada por su hijo, Roberto Gómez Fernández", apuntó.



Meza, quien se encuentra en el país para inaugurar varias exhibiciones de caricaturas de "Chespirito", es conocida por su papel en la serie de televisión "El Chavo del Ocho", como "Doña Florinda", madre de "Quico".



En su charla con periodistas, Meza recalcó que el papel más complicado de escenificar en su carrera fue el "Doña Florinda", y es que a sus 23 años tenía que actuar como una mujer de 40 años, viuda y madre soltera.



"En 1972 empezó "El Chavo del 8" y hacer de una mujer madura fue difícil, por interpretar a una señora de casa; es más fácil hacer una niña o una anciana cuando eres alguien muy joven", expresó.



La actriz admitió que le gustaría dedicarse a varios proyectos artísticos, pero no ha podido debido a que todavía no ha superado el duelo de su esposo, que falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años.



"Recuerdo a Bolaños todos los días y lo sueño cada noche, lo extraño terriblemente, trato de ocupar mi mente en otra cosa pero no puedo, se me fue el alma y no encuentro sentido a muchas cosas", confesó.



El productor, actor y escritor mexicano Gómez Bolaños contrajo nupcias con la actriz el 20 de noviembre de 2004, tras 27 años de relación libre.



En la década de 1960 comenzó a trabajar como guionista de comedias para radio, televisión y cine, y de ahí su sobrenombre de "Chespirito", diminutivo españolizado de Shakespeare, que se le aplicó por su baja estatura.