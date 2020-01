La ONU exige a los países revivir la tregua en Siria

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exigió este miércoles a las potencias internacionales que usen su influencia para revivir inmediatamente la tregua en Siria y avanzar hacia nuevas negociaciones de paz.



"Debemos seguir determinados para que el alto el fuego sea revivido. Urjo a todos a usar su influencia ahora, hoy, para asegurar que lo sea", dijo Ban en la apertura de una reunión del Consejo de Seguridad sobre el conflicto sirio.



La cita, en la que participan entre otros los responsables de Exteriores de EE.UU., John Kerry, y de Rusia, Serguéi Lavrov, debe ser aprovechada para lograr avances sobre el terreno, según defendió el jefe de Naciones Unidas.



"Esta es una oportunidad para restablecer el cese de hostilidades, facilitar la ayuda humanitaria a Alepo y alrededor del país, dejar en tierra a la fuerza aérea siria y ver una acción militar conjunta contra grupos terroristas como Daesh y el Frente al Nusra", subrayó.



Ban indicó además que la ONU quiere tratar de convocar negociaciones de paz entre las partes "cuanto antes" y dijo que la organización está lista para presentar una propuesta concreta que sirva de base para discutir una transición política en el país.



De todo ello se encargará su enviado para Siria, Staffan de Mistura, quien explicó hoy que su intención es presentar "en cuanto se reanuden las conversaciones" una propuesta para que haya diálogo directo y no "conversaciones por proximidad" a través de terceros, como se ha hecho en el pasado.



"Llamo al Consejo de Seguridad a apoyar plenamente al enviado especial cuando proceda de esta forma sin "síes" o "peros"", dijo Ban.

Además, insistió en que el futuro de Siria no puede depender del destino de su presidente, Bachar al Asad: "si una parte sigue insistiendo en que los poderes de la oficina del presidente no se negocian, por definición no puede haber un acuerdo negociado".



"Y si la otra parte insiste que el presidente simplemente se marcha en el primer momento de una transición, es difícil ver una negociación genuina", apuntó.



"Estamos en un momento decisivo", dijo Ban, que recordó a las potencias que no tienen responsabilidad más grande que la de detener los combates y lograr que las partes avanzan hacia una negociación que pongan fin al "infierno" que viven los sirios.



El jefe de Naciones Unidas se refirió además al ataque esta semana contra un convoy humanitario en la región de Alepo y dijo que está estudiando opciones para investigar esta y otras "atrocidades".



Además, expresó su preocupación por el reciente ataque estadounidense contra tropas sirias y pidió más información, aunque también dijo que toma nota del "rápido reconocimiento" de ese bombardeo por parte de EE.UU., que lo calificó de un error.