La Hora del Planeta en el país será solo en las casas

La Hora del Planeta moverá nuevamente al mundo la noche del 28 de marzo y Bolivia no será la excepción. Las elecciones subnacionales, que se realizarán al día siguiente, no serán un obstáculo para que los bolivianos contribuyan a la acción simbólica de cuidar el medio ambiente.



Así lo confirmaron los organizadores del evento que invitan a la gente apagar las luces en sus casas y confirman que se realizará eventos de concientización promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido de electricidad.



"En el país no se realizarán eventos públicos celebrando "La Hora del Planeta", sin embargo se realizarán actividades previas de concientización para sociabilizar nuestra responsabilidad ante el cambio climático", indica la nota de prensa de WWF Bolivia, organización que promueve el evento.



Esta movilización nació hace siete años en Sidney, Australia, buscando la participación de las organizaciones y personas para que apagaran sus luces no esenciales y los aparatos eléctricos prescindibles durante una hora.



El sábado 28 de marzo, ciudades, empresas y personas de todo el planeta apagarán sus luces por 60 minutos en un acto simbólico mundial contra el calentamiento global.