240.000 niños sufren desnutrición aguda en Nigeria

Más de 240.000 niños sufren desnutrición aguda y un elevado riesgo de muerte en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, por el empeoramiento de la situación humanitaria debido al conflicto con el grupo yihadista Boko Haram, alertó hoy Unicef.



Según las cifras que de la agencia de la ONU para la infancia, de los 244.000 niños que sufren desnutrición aguda grave en el estado de Borno, casi 50.000 podrían morir si no reciben tratamiento pronto.



"134 niños morirán de media diariamente por causas relacionadas con la desnutrición aguda si la respuesta no aumenta rápidamente", advirtió el director regional de Unicef para África Occidental y Central, Manuel Fontaine.



A la vuelta de su visita a la zona, Fontaine pidió la colaboración de la comunidad internacional: "Necesitamos que todos los aliados y donantes den un paso al frente para evitar que muera un solo niño más".



Según Unicef, la crisis alimentaria en la región se hace más patente a medida que las tropas de la fuerza multinacional van recuperando el control de territorios en poder de Boko Haram y estos se hacen accesibles a la ayuda humanitaria.



Los lugares que ahora son accesibles presentan un panorama desolador: ciudades completamente destruidas que acogen a personas desplazadas sin acceso a condiciones adecuadas de higiene, agua o alimentos.



Asimismo, el director regional de Unicef advirtió que la situación empeorará en los próximos meses, ya que las organizaciones humanitarias todavía no tienen acceso a casi dos millones de personas que viven en áreas poco seguras.



En los siete años que dura el conflicto, Boko Haram ha asesinado a más de 12.000 personas, según estimaciones gubernamentales –aunque otras fuentes elevan esta cifra a más del doble-, y han obligado a más de 2,5 millones de personas a huir de sus casas.