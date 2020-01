ONU alerta aumento de cocales y Evo minimiza

Los cinco años anteriores de reducción constante de cocales en Bolivia se vinieron abajo ayer, cuando la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés) presentó su informe anual y afirmó que hubo un incremento de 2.900 hectáreas en el periodo de junio de 2015 a junio de 2016. Es decir, un 14%. El Gobierno aceptó el reporte y el presidente Evo Morales, desde Nicaragua, minimizó la cifra de hectáreas de cultivos en Bolivia (al compararla con Colombia) y comprometió su reducción.

“El informe de hoy proporciona valiosa información, algunas recomendaciones que ayudarán a poner estrategias más efectivas para prevenir el cultivo ilícito en el país y los desafíos del desarrollo sostenible; si bien la tendencia en la superficie y la racionalización son un factor de preocupación para la comunidad internacional, nos alegra que no solo se hayan aceptado las recomendaciones, sino valorado la información del reporte”, explicó el representante de la Unodc, Antonino De Leo, que fue el encargado de revelar el documento.

“Lamento mucho (que en) este último (informe), de 2015 a 2016, ha crecido un poquito más de 2.000 hectáreas (el cultivo de coca), (pero) frente a otros crecimientos de otros países no es nada, y eso vamos a reducir cualquier momento con participación de los movimientos sociales”, dijo Evo Morales.

“En Colombia crece el narcotráfico, crecen las plantaciones de coca, impresionante, y donde están los gringos crece el narcotráfico”, añadió, según ABI.

En su cuenta oficial de Twitter, ayer publicó: “El imperio usa al narcotráfico, terrorismo y la corrupción para vetar a los presidentes de izquierda y a las revoluciones de Latinoamérica”.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, respondió que asumirán las recomendaciones que lanzó la Unodc y anunció que el Viceministerio de Defensa Social ya prepara los términos de referencia para el estudio del rendimiento de la coca, que fue uno de los temas pendientes del informe; asimismo, dijo que solicitarán el apoyo técnico de esta entidad internacional y que en esta gestión se acabe con este estudio, que estuvo en observación en los reportes anteriores.

Según el monitoreo, en comparación con 2015, los cultivos en Yungas de La Paz se incrementaron de 14.000 a 15.700 hectáreas, mientras que en el trópico de Cochabamba aumentó de 6.000 a 7.200 hectáreas.

La proliferación de los sembradíos desvelada coincidió ayer con la escalada de un conflicto entre el Gobierno y cocaleros de Colomi (Cochabamba), que con protestas y en medio de refriegas presionan para que su producción de coca sea reconocida como legal por el Estado.

Según la Unodc, el Gobierno informó de una reducción del 40% en la erradicación. El 64% afectó al trópico de Cochabamba y el 22% a Yungas y el norte de La Paz.



Las recomendaciones

El informe de la ONU alertó que son cuatro regiones donde se planta coca: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni, estas dos últimas regiones no figuran en la nueva Ley General de la Coca, que solo reconoce a La Paz y a Cochabamba como productores legales. Por tanto, se recomendó al Gobierno evitar la expansión a otros departamentos.



En su segundo punto, recomienda retomar los niveles de erradicación de años anteriores, porque el promedio anual de erradicación al inicio era de 10.000 hectáreas, pero la cifra bajó a 6.577 hectáreas el 2016.



La tercera recomendación señala que se deben adoptar medidas para evitar que la coca comercializada pueda ser desviada a fines ilícitos; según el reporte, el 42% de la coca que se produce en La Paz y Cochabamba no pasa por los mercados autorizados de Villa Fátima, en La Paz, y Sacaba, en Cochabamba.

La Unodc subrayó que realizó dos recomendaciones que el Gobierno no aplicó en este tiempo, a saber: realizar estudios de rendimiento de cultivos de coca en las regiones productoras para mejorar la estimación de la producción potencial; el reporte señaló que las 15.660 hectáreas de coca producidas en Yungas de La

Paz representaron una cantidad de 20.400 toneladas métricas de coca; mientras que las 7.223 hectáreas del trópico de Cochabamba representarían 17.300

toneladas de coca, que significa que los cocales de Chapare tienen mayor rendimiento que los de La Paz.

Eso quiere decir que casi toda la producción potencial de Yungas, 20.240 toneladas, pasó por el mercado legal. En cambio, solo 1.760 toneladas, poco más del 10% del potencial productivo de Chapare, pasó por Sacaba.



La última recomendación es un segundo estudio sobre la conversión coca-cocaína que permita estimar el potencial de producción de cocaína en Bolivia y añadió que estos dos estudios deben ser coordinados entre la Unodc y el Gobierno.



Hubo menos secuestro de coca: en 2015 se decomisó 362 toneladas y esa cifra bajó a 352 toneladas en 2016. El decomiso de pasta base también sufrió un decremento, de 12,68 toneladas, en 2015, a 12,20 toneladas en 2016. Pero el secuestro de clorhidrato de cocaína aumentó más del 100%, de 8,6 toneladas en 2015 a 17,77 en 2016.

Los datos

1.- El informe refiere que el 58% de la coca pasa por mercados autorizados, mientras que el 42% se va al mercado no autorizado.



2.- Yungas produjo 20.700 hectáreas y se vendió en el mercado autorizado 20.091, eso significa que 609 toneladas fueron a mercados ilegales.



3.- En Chapare, 17.300 toneladas fueron producidas, de esa cantidad 1.861 toneladas pasaron por el mercado de Sacaba y 15.439 fueron ilegales.



4.- En Bolivia se produjo 38.000 hectáreas y 21.952 se vendieron en mercados autorizados; otras 16.048 fueron a mercados ilegales.



5.- Santa Cruz, con 8.083 toneladas de coca, sigue siendo el departamento más consumidor; le sigue Tarija, con 3.446 toneladas y Cochabamba, con 3.137 toneladas de coca.



6.- En el otro extremo está Pando, donde se consumió 101 toneladas. Le sigue Beni, con 811 toneladas de coca.



7.- El informe también refiere que el precio de la coca bajó, en 2015 el kilo de coca era 9,4 dólares y en 2016 llegó a 8,1 dólares. El precio de 2015 fue el más alto históricamente.