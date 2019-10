Buscan frenar mal que mata los cítricos

En el Día Nacional de Protección de Cítricos (DNPC) que se celebró ayer, instituido por el Gobierno para precautelar la producción de este tipo de frutas en el país, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la Gobernación cruceña y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) promovieron una feria y dedicaron la jornada para advertir el peligro de que ingrese al país un mal de origen chino llamado Huanglomerin (HLB), que significa enfermedad del brote amarillo, que ataca a estas frutas.



La ministra de Desarrollo Rural y Tierra, Nemesia Achacollo, al inaugurar la feria que se de- sarrolló en el Parque Urbano, dijo que Brasil y Paraguay son portadores de este mal y pidió a la población no introducir plantas, frutas o varetas de cítricos.



“El HLB es, en el mundo, la enfermedad más destructiva de los cítricos y una vez que un árbol está infectado, no tiene cura”, explicó Gabriela Rivadeneira, jefe de la Unidad de Manejo Integrado de Cultivo y Biotecnología del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT).



“Más que una muestra de frutas, esta actividad está orientada a la concienciación de los productores para que tengan cuidado en la importación de plantas. El mal aún no ha ingresado a Bolivia”, añadió Gabriela.



Alianza

El director de Sanidad Agroalimentaria de la Gobernación, Juan Azcarrunz, indicó que el primer paso para frenar el ingreso de este mal que ya se ha dado en Brasil, Paraguay y Argentina, es controlar el ingreso de semillas y plantines sin certificación.



“Se producirá un gran perjuicio si esto ocurre, ya que el HLB no tiene cura y es mortal para los cítricos. La declaratoria como Día Nacional de Protección de los Cítricos es una alerta para fortalecer las acciones preventivas y evitar el ingreso de esa bacteria que tiene efectos devastadores en la producción de cítricos”, remarcó.



El director nacional de Senasag, Mauricio Ordóñez, informó que con motivo de precautelar la producción de cítricos se reforzarán los controles en las fronteras.



Asistencia

En la feria estuvieron presentes productores de El Torno, La Guardia, La Guardia, facultades de Agronomía de la Uagrm y Ucebol y representaciones del Ciat, Ciagro y de la Asociación de Horticultores y Fruticultores (Asohfrut).



En el departamento de Santa Cruz existen 24.000 hectáreas de frutas, y a escala nacional se llega a 46.000. “Ahora hay que garantizar la salubridad de estos productos, y para ello nada mejor que la pevención”, dijo Juan Azcarrunz