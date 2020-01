Bejarano no jugará hasta hablar con Salinas

El futbolista cruceño Diego Bejarano, no entrenó este viernes con el primer plantel de The Strongest. El jugador exige hablar con el presidente del Tigre César Salinas antes de ponerse a órdenes de César Farías.

La intención del jugador es poder extender su contrato con el Tigre y también una mejora salarial. "Espero solucionar lo más antes con el presidente, le dije que no jugaré hasta hablar con él, firmé una adenda, no es entendible, yo no tengo contrato con el club, eso me perjudicó bastante", afirmó Bejarano molesto.

El jugador explicó que tenía opción de ir a jugar al equipo argentino de Vélez Sarsfield, pero por no tener un contrato no pudo emigrar del país.

"Tuve una oferta para salir del país, creo que si me voy debo irme bien del Tigre, tengo que hablar lo económico con el presidente, el año pasado me dijo que dialogaríamos, pero hasta la fecha no hubo nada, no me parece justo lo que está pasando, es un compromiso que yo le firmé y que ahora no se está cumpliendo", finalizó el jugador.

Bejarano indicó que mientras no exista un dialogo con el mandamás aurinegro no jugará, el lateral es un jugador fundamental dentro del once titular del entrenador César Farías.

El Tigre con equipo definido recibe a San José

The Strongest tiene definido el equipo que enfrentará a San José este domingo en el Hernando Siles (17:15). La única variante es la salida de Diego Bejarano. Los atigrados alinearán a Daniel Vaca en portería; Ramiro Ballivián, Gabriel Valverde, Fernando Martelli, Marvin Bejarano; Diego Wayar, Raúl Castro, Henry Vaca; Alejandro Chumacero, Pablo Escobar y Matías Alonso.