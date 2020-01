La COD de Santa Cruz acatará el paro del lunes

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, dijo el jueves que acatarán el paro convocado para el lunes por su ente matriz a nivel nacional en apoyo a los extrabajadores de la Empresa Nacional de Textiles (Enatex), sin embargo, no realizarán movilizaciones.



"Vamos a acatar el paro para el lunes y esto no significa que estemos distanciados del Gobierno, ya que es una decisión orgánica que va en defensa de nuestro compañeros fabriles para defensa de sus fuentes laborales", dijo.



Borda agregó que en el caso de Santa Cruz no se convocará a movilizaciones tal como acontecerá en otras ciudades del país, sin embargo, se ha instruido a todos sus sectores afiliados acatar el paro.



Entre los sectores sindicales más relevantes de Santa Cruz están el petrolero, salud, magisterio, ferroviario y fabril, por lo que la medida podría ser acatada de forma parcial.



La Central Obrera Boliviana ha dispuesto una serie de paros escalonados para las siguientes semanas en caso de que el Gobierno no restituya a sus fuentes laborales a los extrabajadores de Enatex.

