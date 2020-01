Ordenar el tráfico vehicular, un cuento chino

No ha dejado de ser un cuento chino el anuncio de la Alcaldía y la Policía de que se darían a la tarea de ‘ordenar’ el tráfico de automotores sobre todo en alrededores de los mercados y ferias, aunque quejándose porque los comerciantes y los conductores de vehículos no acatan las reglas.

Ese tráfico, como sabemos, hace décadas es infernal en Santa Cruz de la Sierra, sin que aparezca en tanto tiempo una autoridad capaz de poner las cosas en su sitio, tomando medidas drásticas en cuanto al cumplimiento de las normas, habida cuenta de que los choferes en general –o sea, los del transporte público y los particulares-, hacen lo que les place en las calles y avenidas, como la desobediencia a las luces de los semáforos, aparcarse donde está prohibido hacerlo y en doble y triple fila, invadir carriles contrarios, no avisar con los guiñadores los cambios de carril o de ruta, subir y bajar pasajeros en plena calzada… Otro asunto grave es la tolerancia de que gozan las líneas de buses para hacer sus recorridos prácticamente por donde quieren –viendo únicamente sus intereses-, incluso los colectiveros se toman la libertad de ‘cortar camino’ para evitar las intersecciones y semáforos porque van apurados a marcar tarjeta.

Para todas estas contravenciones –y las que no menciono por razones de espacio– no es preciso anuncios como el de hace un par de semanas, tampoco promesas y planes de los que estamos hasta el jopo, sino que se pongan a trabajar en serio. De ahí que sugiero que no manden agentes a oficiar de mirones en las intersecciones ya que en ellas, en cada cambio de luces de los semáforos, por lo menos unos cinco conductores no acatan la regla; ¡¡¡o sea cientos de miles de veces al día, trillones en los últimos 20 años!!! Y ahí están los pacos clementes en la bulla de la gente –de la que todos somos parte–, que aguanta con el pico prendido semejante desmadre en todos los rincones de la ciudad.

Es una dura realidad, los choferes conducen sus vehículos según sus caprichos porque no hay quienes les bajen el pulgar, y si los hay ofician de mirones complacientes, igual que la mansa ciudadanía.

Por eso los anuncios de ‘regular’ el tráfico vehicular son inútiles, unos cuentos chinos de lo más trillados