Polémica entre médicos por Raldes

Una lesión de Ronald Raldes desató la polémica entre el médico de la selección nacional de fútbol, Fabián Pacheco, y su colega de Bolívar, Guillermo Aponte. El jugador fue desafectado de la Verde este domingo por un problema de desgarro en la pierna derecha.

"Ronald tiene un desgarro microfibrilar en el recto anterior de la pierna derecha, de 6,7 milímetros”, informó el médico de la selección. Entretanto, el galeno de Bolívar no comparte el diagnóstico de Pacheco e indicó que se volverá a realizar estudios al futbolista. "Le haremos estudios y sacaremos nuestra propia conclusión", explicó Aponte.

El informe de Pacheco indica que Raldes podría estar alejado de las canchas por 15 días. "Nosotros no creemos eso. No es tan grave la lesión, una vez que veamos los estudios tendremos un diagnóstico más exacto", acotó el médico académico. Raldes no estará para el duelo de este miércoles entre Bolivia y Nicaragua (15:00) en Yacuiba.

Eguino por Raldes ante Wilstermann

Ronald Eguiño será el reemplazante de Raldes para el duelo entre Bolívar y Wilstermann este domingo en el Hernando Siles (16:00).