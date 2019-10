Declaración de Tiquipaya plantea el vivir bien como alternativa al capitalismo

La Cumbre de Tiquipaya, que comenzó el sábado y finaliza este lunes, plantea en sus conclusiones que el concepto del vivir bien sea la alternativa al capitalismo, que es considerado como la causa estructural del proceso de calentamiento global y cambio climático que sufre el planeta.



La "Declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida" es el documento que reúne los resultados de tres días de debates entre expertos, pueblos indígenas, ambientalistas y campesinos en 12 mesas de trabajo en Tiquipaya, Cochabamba.



"La Cumbre de Tiquipaya plantea crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental y Climática para beneficio de toda la humanidad desde Tiquipaya", dijo el procurador del Estado, Héctor Arce, en su cuenta en Twitter.



El presidente Evo Morales presentará el documento como propuesta para la cumbre del clima que se realizará en diciembre en París.



Los 12 puntos de la declaración:



1.tAcciones contra los intereses capitalistas en contra de la vida

•tExpulsar a las transnacionales y multinacionales que dañan nuestra Madre Tierra.



•tAfirmados en la vivencia y propuesta del “Vivir Bien” como una nueva forma de convivencia alternativa que erradique el capitalismo que provoca una crisis de la civilización occidental.



2. Acciones contra las amenazas de guerras y geopolíticas de los imperios.



•tApoyar a los pueblos que aún sufren del colonialismo externo a liberarse de los condicionamientos financieros y de la injerencia política.



•tExigir que los países garanticen la implementación efectiva del derecho humano al agua reconocido por las Naciones Unidas.



3. Fortalecer los caminos del vivir bien



•tConvocar a un encuentro mundial de los pueblos y movimientos sociales para consolidar el Vivir Bien/Buen Vivir como nuevo horizonte.



•tLos pueblos nos comprometemos a impulsar los derechos de la Madre Tierra como preceptos constitucionales en nuestros países.



4. Reconocimiento universal de los derechos de la Madre Tierra



•tPromover la conformación de una Plataforma Permanente Internacional donde confluyan las luchas por la Madre Tierra y sus derechos



•tProponer una Resolución que sea discutida en la Asamblea General de la ONU que trabaje y recoja compromisos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.



5. Fortalecer los conocimientos prácticas y tecnologías sobre el cambio climático



•tIncorporar a la currícula de los distintos niveles educativos formales e informales los conocimientos ancestrales y populares del vivir bien de los pueblos



•tImpulsar e implementar una Universidad Plurinacional de la Patria Grande, que integre creativamente los saberes ancestrales



6. Acciones por la defensa de nuestro patrimonio común



•tExigir la creación de un Tribunal de Justicia Ambiental, Climático y de la Vida, para la determinación de responsabilidades, sanciones y reparación de los daños causados al patrimonio común.



•tImplementar medidas y acciones para mitigar y evitar la contaminación del patrimonio común.



7. Construir una ciencia climática para la vida



•tConsideramos que las ciencias climáticas deben estar al servicio de la humanidad y de la Madre Tierra, y no al servicio del capitalismo.



•tLos gobiernos deben establecer mecanismos dinámicos y activos para la difusión actualizada de los adelantos científicos climáticos a través de los medios de difusión masiva.



8. Promover un Tribunal Internacional de Justicia Climática



•tSe deberá crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática y de la Madre Tierra, como propuesta de nuestros Pueblos, que sea un órgano judicial independiente, articulado por la Convención de la ONU.



•tPromover en el mundo una visión de justicia climática desde el desarrollo integral y sustentable de las próximas generaciones en armonía con la Madre Tierra desde una visión del Vivir Bien.



9. Fortalecer la no mercantilización de la naturaleza

•tInstar a los pueblos y movimientos sociales del planeta exigir a sus gobiernos la implementación de políticas y acciones necesarias que prevengan y eviten el agotamiento de los recursos naturales.

•tDemandar a los gobiernos que el nuevo acuerdo sobre el cambio climático global en la COP21 incluya el enfoque de no mercantilización de la naturaleza.



10. Acciones para el pago de las deudas del capitalismo, deuda climática, deuda social y deuda ecológica



•tDemandar a los países desarrollados reconocer y pagar de manera integral la deuda climática, social y ecológica acumulada en el tiempo a los pueblos y países en desarrollo



•tDemandar a los países desarrollados, reconocer la deuda climática como una obligación legal y moral.



11. Salvar a la Madre Tierra desde el diálogo interreligioso



•tRecuperar y despertar las dimensiones morales y éticas para recuperar tradiciones y conocimientos que partan de las creencias religiosas y espirituales.



•tRealizar en el día de la Madre Tierra una celebración interreligiosa convocada por los gobiernos y los pueblos del mundo.



12. Levantar nuestra voz hacia la COP 21 en París



• Exigimos que el Acuerdo de Paris haga frente a las causas estructurales del capitalismo. NO tiene que ser un Acuerdo que refuerce el modelo capitalista, a través de más mecanismos de mercado, permitiendo que los compromisos sean voluntarios, favoreciendo al sector privado y reforzando al patriarcado y el neo-colonialismo.





