Hasta el lunes se puede pagar tributo con rebaja

Este lunes 30 de mayo vence el plazo para pagar el impuesto a los bienes inmuebles con el descuento del 15%, motivo por el cual el Gobierno Autónomo Municipal, por medio de la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) insta a los contribuyentes a que aprovechen los últimos días de este beneficio.



“Es significativo el descuento para que aprovechen los vecinos y vecinas de la ciudad. Ya no habrá más ampliaciones, hace un mes se extendió el plazo hasta el 30 de mayo con el 15% de descuento a los bienes inmuebles y por razones técnicas ya no se podrá realizar modificaciones”, dijo Joaquín Crapuzzi, secretario municipal de SER.



La autoridad aclaró que la medida forma parte de la política de incentivos por el cumplimiento en el pago de sus impuestos y tasas municipales a los vecinos que apoyan el crecimiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.



Se atiende los sábados

La autoridad indicó que el horario de atención se ampliará a los sábados con el fin de apoyar a las personas que no pueden pagar sus impuestos entre semana por razones laborales. Asimismo, informó de que desde mañana sábado 28 de mayo cinco entidades financieras atenderán para el pago de los impuestos municipales.



Sobre los impuestos de vehículos, Crapuzzi, informó de que el viernes 3 de junio se vence el plazo para el pago con descuento del 15% de los impuestos para los vehículos.



SER se fijó la meta de recaudar Bs 121 millones durante el mes de mayo, por lo que insistió a los contribuyentes de los 15 distritos municipales cumplir con sus obligaciones ciudadanas.