'Hill & Knowlton' asesora a Chile en causa marítima

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, reveló que la multinacional Hill & Knowlton asesora comunicacionalmente a Chile en los juicios que tiene con Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) La Haya, por la causa marítima y las aguas del Silala.



"Queríamos que nuestra ciudadanía, que todos, estemos en conocimiento de qué tipo de empresa a contratado y nos preparemos para lo que nosotros creemos que será una nueva campaña", señaló la autoridad en conferencia de prensa, mostrando una publicación de la prensa del vecino país que denota su participación en la estrategia.



Explicó que "estamos hablando de gente que sabe mentir muy bien", en referencia a la campaña mediática que esa empresa especializada en el ámbito político inició para justificar la intervención de Estados Unidos en el conflicto Kuwait, tras la intervención de Irak, en 1990.



Agregó que "es muy probable que en los próximos días empecemos a escuchar algunas de las falacias que hemos escuchado, que Bolivia nunca tuvo mar, que Bolivia inició la guerra del Pacífico o que el Silala es un río".



Entre los antecedentes proporcionados por Gonzales se advierte que Hill & Knowlton se llevó cerca de 10 millones de dólares para orquestar la campaña propagandística a favor de la intervención armada. "Hace algunos días dije que Condorito era quien asesoraba a Chile, ahora me preocupo más porque es la empresa Hill & Knowlton", manifestó.



"Seguramente van a iniciar una arremetida para demostrar que Bolivia y Chile no tienen nada pendiente, que Bolivia no tuvo acceso al mar o que los compromisos de autoridades chilenas sobre el acceso soberano al mar nunca existieron", reiteró.



Concluyó señalando que "mientras Bolivia va juntando elementos jurídicos e históricos, Chile está juntando estos elementos. Bolivia junta razón, Chile demuestra fuerza (...) Chile ahora recurre a violar el juego limpio, por eso ha contratado a la empresa Hill & Knowlton".