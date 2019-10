Pekín vive sus tres peores días de contaminación

Pekín sigue en máximos de contaminación por tercer día consecutivo, lo que mantiene la alerta naranja, la segunda de mayor gravedad tras la roja, con una densa capa de neblina que impide ver a partir de cierta distancia.



Hacia las 14:00 hora local (2:00 hora boliviana), la concentración de partículas PM 2,5 (las más dañinas para la salud) llegó a los 634 microgramos por metro cúbico, según el medidor de la embajada de EEUU en Pekín, un nivel ligeramente más bajo que el registrado el lunes, donde hubo máximas de 666 microgramos.



Esta cantidad es casi 27 veces el nivel máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 25 microgramos de partículas PM 2,5, aquéllas de un diámetro inferior a las 2,5 micras y las más perniciosas para la salud, ya que, por su tamaño, tienen más facilidad para penetrar en el organismo.



Esta racha de contaminación coincide con la celebración de la cumbre contra el cambio climático en París (COP21), donde el presidente Xi Jinping representó este lunes al país que más contamina del mundo, La capital china se ha levantado este martes con una capa de contaminación de color gris/pardo todavía más densa que la del día anterior, fruto de la humedad y la falta de viento, lo que dificulta la visión en toda la ciudad.



Mantienen la alerta naranja



La Oficina de Meteorología de Pekín también ha avisado esta mañana de que se mantiene la alerta naranja, lo que implica medidas como obligar a las plantas industriales a reducir o parar su producción o restricciones en las obras públicas y actividades de construcción.



En este sentido, el oficial Diario del Pueblo ha informado hoy de que las autoridades han obligado a 2.100 fábricas a detener su producción, mientras que la agencia estatal Xinhua ha explicado que inspectores de seguridad han detenido a vehículos de transporte que se saltaban la prohibición en diversos puntos de la ciudad.



Piden a la población no salir



Las autoridades también han recomendado a la población que no salga si no es imprescindible, especialmente a los niños y ancianos.



La organización ecologista Greenpeace ha alertado hoy en un comunicado del "grave peligro" que estos niveles de polución suponen para la población y ha criticado el sistema de alertas por "insuficiente" para preparar a la población frente a situaciones como esta.



El nivel de alerta naranja, no obstante, no llega a los máximos que vivió la ciudad en anteriores años, donde se alcanzaron concentraciones de PM 2,5 de 900 microgramos aunque, según ha publicado un "tuit" del Diario del Pueblo, en una zona concreta se de la capital llegaron a medir puntualmente más de 2.200 microgramos este lunes.



En ese sentido, el Ministerio de Medioambiente anunció el pasado domingo que China ha cumplido con sus objetivos de reducción de contaminación en los últimos cinco años.

