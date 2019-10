La alemana Bayer quiere comprar Monsanto

La alemana Bayer y la estadounidense Monsanto confirmaron hoy unas conversaciones que eran casi un secreto a voces y que buscan conformar uno de los principales grupos industriales del mundo en el sector farmacéutico, químico y de productos y semillas para la agricultura.



Los planes no fueron bien recibidos por la Bolsa de Fráncfort donde las acciones de Bayer perdieron cerca del 8 por ciento.



Después de que la multinacional estadounidense de biotecnología asegurase en un comunicado que había recibido una oferta de adquisición por parte de Bayer, el grupo farmacéutico y químico alemán confirmaba, por su parte, conversaciones entre ambas empresas en esta línea.



Tal fusión "reforzaría a Bayer como empresa global de innovación en ciencias de la vida, con posiciones punteras en sus actividades principales, y crearía una actividad agraria líder integrada", aseguraba la compañía alemana.



De acuerdo con Monsanto, que evitó revelar la cuantía de la oferta, se trata de una propuesta no vinculante y no solicitada.



La Bolsa de Fráncfort se vio lastrada hoy por la caída de los títulos de Bayer, que nada más abrir bajaban un 6 % y cerraban la jornada con una pérdida del 7,91 %, pues la adquisición, según los analistas, no costará poco al grupo alemán y además es bastante problemática.



A juicio de los expertos del Baader Bank, para comprar Monsanto Bayer necesitaría un aumento de capital.



La comercialización de semillas y herbicidas reporta anualmente a Monsanto ingresos por valor de alrededor de 15.000 millones de dólares (casi 13.400 millones de euros).



La multinacional, presente en 66 países y con una capacitación bursátil de 42.000 millones de dólares (unos 37.443 millones de euros), asegura que la agricultura sostenible es uno de sus objetivos clave, aunque la comercialización de semillas genéticamente modificadas le ha valido fuertes críticas por parte de organizaciones ecologistas.



Además, Monsanto comercializa el herbicida más vendido del mundo, el Roudnup, cuya sustancia activa, el glifosato, ha sido clasificado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como "posible cancerígeno".



En tanto, el volumen de negocio de Bayer ascendió el año pasado a 46.300 millones de euros (casi 51.900 millones de dólares).