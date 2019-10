Muere mujer atropellada por su expareja en La Paz

Andrea Claudia. A. A., una joven de 27 años, perdió la vida luego que su expareja, William K. D., la atropellara esta madrugada en una calle de la zona de Sopocachi, en La Paz, según la denuncia realizada por la madre de la víctima, Helen Álvarez.



"Lo que yo quiero hacer es denunciar que William K. D. Mató a mi hija, la ha atropellado intencionalmente. Mi hija falleció aproximadamente hace una hora, luego de estar con un coma profundo y muerte cerebral", declaró entre sollozos la mamá.



La información del hecho, según el relato de la mujer, indica que ambos coincidieron en un centro de diversión nocturna, discutieron y él intentó obligarla a subir al motorizado, al no poder hacerlo, arrancó e impactó el motorizado contra la joven.



"Quiero que esto se sepa, esto no puede quedar así. Me ha quitado a mi hija, tengo el mundo derrumbado. Quiero que me ayuden a denunciar, él ha matado a mi hija y no puede quedar impune", agregó la mujer, en contacto con radio Erbol.



La familia del presunto autor del hecho negó que las cosas hubieran ocurrido de esa forma y atribuyen lo que pasó a un accidente, aunque ninguno quiso declarar hasta que las investigaciones sean realizadas.



El informe del Organismo Operativo de Tránsito (OOT) explica que el trágico suceso se registró en la calle Hermanos Manchego, cuando Williams K. D. conducía, en estado de ebriedad, una vagoneta con placa de control 4019-TIR.



Según el examen policial, el sujeto tenía 1,5 grados de alcohol en su sangre. Ahora se encuentra internado en el hospital Arco Iris, luego de intentar fugar del lugar del siniestro, según la versión de varios testigos.