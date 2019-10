El MNR surge en la Asamblea y divide más a la oposición

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), un partido que ni siquiera participó en las elecciones generales del año pasado y luego de los hechos de octubre de 2003 parecía sepultado, emergió nuevamente, adquirió vigor en la Asamblea Legislativa y tiene hoy una bancada que fragmentó a la oposición.



Los dirigentes del partido que fundó Víctor Paz Estenssoro y que heredó Gonzalo Sánchez de Lozada se mimetizaron en alianzas con Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC); una vez electos, se pusieron la polera rosada y dejaron mal parada a la oposición, que se ve fragmentada.



El asambleísta Erick Morón, que llegó a la Asamblea Legislativa con la sigla de UD, declaró este viernes: “Nosotros no le hacemos caso ni a gerentes ni a jefes de empresa, nosotros tenemos una línea política, la del MNR”.



De la misma forma, otros asambleístas se han desmarcado de los partidos opositores y generan protestas. El jueves, la nueva bancada se dio el lujo de presentar en Diputados una propuesta de conformación de comisiones, distinta a la de UD.



Esto generó críticas en una oposición que se ha fragmentado, y genera ventajas al MAS.



El asambleísta de UD Amilcar Barral denunció, incluso, que “hay una alianza entre el MAS y el MNR. Tres diputados del MNR que llegaron a la Asamblea con nuestra sigla decidieron abandonar el barco y tienen un acercamiento con el MAS, que los recibió con los brazos abiertos. Veremos qué se puede hacer en cuanto a estos actos, pero Unidad Demócrata (UD) es una fuerza sólida, muy difícil de quebrar y que seguirá adelante con sus planes”, afirmó Barral.



Un similar criterio expresó Norma Piérola, diputada por el PDC. “Algunos asambleístas del MNR que ingresaron al PDC en alianza electoral ya mostraron contrasentidos para perforar la unidad, con el afán de buscar algunos réditos que le pueda otorgar el MAS. Por eso hemos decidido decirles a esos emenerristas que fueron elegidos por el PDC que se vayan, porque buscaron sus propios intereses con el apoyo del oficialismo. Tenemos nuestra propia línea de trabajo, no sabemos hasta qué punto podremos trabajar con UD, eso depende de su voluntad”.



La posición del MAS

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, negó que exista una alianza con los asambleístas del MNR y lamentó que la oposición no logre acuerdos en el inicio de la legislatura 2015-2020.



La oposición se fragmentó por la conformación de las presidencias de tres comisiones en Diputados. Lo mismo sucedió en la Cámara Alta