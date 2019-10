Exembajador venezolano es el vicepresidente de Ferroviaria Andina

Julio Montes, exembajador de Venezuela en Bolivia, es el vicepresidente de Ferroviaria Andina, la empresa de trenes que opera en el occidente del país y que tiene la mitad de sus acciones en manos del Estado.



La BBC Mundo publica este martes un extenso reportaje en el que se recuerda a Montes como el diplomático más cercano a Evo Morales en sus primeros años de Gobierno, en los que se considera que el apoyo venezolano fue clave para superar varios conflictos internos.



Dos autoridades actuales y un exministro, que pidieron a la BBC no revelar sus nombres. revelaron que Montes fue el embajador más cercano al presidente entre el 2006 y el 2009.



"Sin Venezuela no sé si habríamos superado 2008", dijo uno de ellos a la BBC.



Consultado por el citado medio, Montes reconoció el papel que tuvo el Gobierno de Hugo Chávez en aquellos años en que Evo Morales enfrentó una dura oposición regional.



"Había proyectos de separación en algunas regiones y una gran y profunda división por asuntos raciales. Pusimos el hombro para soportar las embestidas desde 2006 hasta 2008. Por eso se da la relación cercana con Evo Morales", dijo Montes.



Reaparición



El nombre del exembajador reapareció la semana pasada tras conocerse la noticia de la compra del 50% de las acciones de Ferroviaria Andina por Carlos Gill, un compatriota suyo que además es dueño de Ferroviaria Oriental.



Montes y Gill están detrás del proyecto de construcción del ferrocarril bioceánico, que pretende unir el Pacífico y el Atlántico cruzando Bolivia.



Puedes leer: Carlos Gill adquiere el 50% de Ferroviaria Andina



Capitalizadas



Ferroviaria Andina y Ferroviaria Oriental, fueron capitalizadas en los años 90, época en el que el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada decidió entregar el 50% de las empresas estatales en manos privadas.



Los ferrocarriles fueron uno de los pocos sectores a los que no alcanzó la ola nacionalizadora de Evo Morales, tal como sucedió en las empresas de hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad u otros, y el Estado aún comparte su propiedad con empresarios extranjeros.