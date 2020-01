Italia reporta migrantes caídos en el Mediterráneo

El ministro italiano de Exteriores, Paolo Gentiloni, informó este lunes de una nueva "tragedia" con el hundimiento de una embarcación que transportaba migrantes desde Egipto e intentaba alcanzar las costas europeas, aunque dijo no contar con más detalles.



"Estamos buscando tener más noticias, sobre todo de las autoridades egipcias", señaló Gentiloni a la prensa en Luxemburgo, donde participa en el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea.



Su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, indicó que las primeras informaciones que le habían comunicado apuntaban a la muerte de "más de 300 personas", pero advirtió que era necesario recabar aún más información.



"Lo que es seguro es que estamos de nuevo ante una tragedia en el Mediterráneo, exactamente un año después de la que tuvimos, no en aguas egipcias, sino en las aguas libias", añadió Gentiloni.



Hace un año, cerca de 700 personas desaparecieron en aguas del Canal de Sicilia cuando intentaban alcanzar las costas de Italia, en la mayor tragedia de este tipo ocurrida en el Mediterráneo en las dos últimas décadas.



El político italiano consideró que el nuevo naufragio "interpela a nuestras conciencias" y es "otra razón de peso para comprometerse a no levantar muros" en la Unión Europea, sino optar por soluciones conjuntas.