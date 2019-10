Tribunal pide 50 millones de inicio por el referendo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó un presupuesto inicial de 50 millones de bolivianos para organizar algunas actividades del referendo referido a la modificación parcial de la Carta Magna para la reelección.



"Lo que hemos determinado y acordado de manera parcial con el Ministerio de Economía es un presupuesto para esta fase de 2015, que es de 50 millones de bolivianos, lo que va permitir impulsar todo el proceso de empadronamiento masivo y todas las actividades ya previstas en el calendario electoral", señaló el vocal José Luis Exeni a Erbol.



Explicó que "luego, en función a los resultados, del empadronamiento vamos a estudiar y determinar el presupuesto para la gestión 2016" y así cumplir con todas las actividades previstas en el calendario de la consulta, aprobado el pasado viernes.



La suma de dinero no sólo incluye el empadronamiento en el país, sino también en las 69 ciudades de 33 países, donde residen ciudadanos bolivianos y también podrán participar del referendo del 21 de febrero de 2016, agrega el portal de la emisora.



Sobre el reglamento referido a propaganda, Exeni señaló que los funcionarios públicos no podrán hacer campaña y propaganda electoral en actos de gestión pública y menos utilizando recursos públicos, tal como lo define la Ley de Régimen Electoral.



"En caso de que se viole esto, la disposición establece que esos casos serán de conocimiento de la Contraloría General del Estado para que (defina) la sanción que corresponda", señaló el vocal electoral durante la entrevista.



Dijo también que "no hay la restricción de uso de símbolos patrios en espacios públicos, sí en la propaganda electoral pagada, a través de spots, cuñas, avisos pagados, en ese tipo de espacios no se puede hacer el uso, pero en espacios públicos, imagínense que tratemos de evitar que los ciudadanos salgan con su bandera"..