Confirman nueva secuela de Harry Potter

"Harry Potter y el niño madito" ("Harry Potter and the Cursed Child") es el nombre de la nueva historia que seguirá contando las aventuras del famoso mago, anunció este viernes la creadora de la saga, J.K. Rowling.



La nueva secuela, continuación de siete libros y ocho películas, será una obra de teatro que se estrenará a inicios de 2016.



"Para responder la inevitable (¡y razonable!) pregunta: ¿Por qué #CursedChild no es una nueva novela? Tengo confianza en que, cuando el público vea la obra, estará de acuerdo en que este era el único medio para la historia", escribió Rowling en Twitter.



Además se conoció este viernes el afiche oficial de la nueva historia, imagen que encabeza esta nota.



Esta es la sinopsis oficial de la obra de teatro:



"Siempre fue difícil ser Harry Potter, y eso no cambió ahora que es un ocupadísimo trabajador en el Ministerio de la Magia, esposo y padre de tres chicos en edad escolar.



Mientras Harry pelea con un pasado que se niega a quedar atrás, su hijo menor, Albus, debe manejar el peso de un legado familiar que nunca quiso. Mientras el pasado y el presente se fusionan, padre e hijo van a aprender una verdad bastante incómoda: a veces, la oscuridad viene de lugares insospechados".



La historia de Harry Potter, en los libros y en las películas, termina con un epílogo en el que se cuenta que fue de la vida de Harry y los principales personajes 19 años después del fin de la guerra contra Voldemort. La obra de teatro comenzará en este punto.