Pistolero le quita Bs 407.000 a Lucio Vedia

Acababa Lucio Vedia, ex asambleísta del MAS, de asentar el bolso con los Bs 407.000 debajo de su escritorio cuando la voz del pistolero lo dejó congelado: "¡La plata! ¡La plata!". El que fuera dirigente del Movimiento Al Socialismo dice que el hombre ingresó con el rostro descubierto y con pistola en mano, luego salió disparado de la oficina, claro, después de haberse hecho con el botín.



Vedía distingue a dos personas involucradas en el hecho vandálico: la que entró a su oficina, ubicada en la calle Ana Barba, casi segundo anillo, y la que se quedó en la motocicleta aguardando a que se consume el robo.



Pese a que los acompañantes de Vedia siguieron a los ladrones, no lo pudieron detener, más bien uno de ellos resultó herido por los disparos que hicieron los asaltantes.



El ex asambleísta dijo en conferencia de prensa que cree que lo siguieron desde la entidad crediticia de donde retiró el dinero, que iba ser destinado para el pago de salarios y otros servicios en su empresa relacionada con el rubro de la construcción.La Policía investiga el hecho.